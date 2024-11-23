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Российские войска выбили ВСУ из села Берестки
Рогов: Российские войска выбили ВСУ из села Берестки
Военнослужащие ВС России вытеснили украинские силы из села Берестки, расположенного на берегу Кураховского водохранилища, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, российские войска завершают зачистку Берестков от оставшихся противников, передает РИА «Новости».
«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», – сказал он.
В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска полностью зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил. Сообщалось, что российские силы укрепили свои позиции в Курахово в ДНР, водрузив триколор в центре города и продвинувшись по южному берегу Кураховского водохранилища.