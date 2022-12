Рубль начал торги разнонаправленно Рубль на открытии показал разнонаправленную динамику Рубль на открытии торгов подешевел к доллару на 8,25 копейки, укрепился к юаню на 0,1 копейки и не изменился к евро 9 декабря 2022, 07:19 Текст: Антон Никитин

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 8,25 копейки, курс юаня к рублю снизился на 0,1 копейки, торги парой евро-рубль не проводились. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8,25 копейки и составил 62,85 рубля. В свою очередь курс юаня к рублю снизился на 0,1 копейки, до 8,998 рубля. Евро не торговался, передает ТАСС. В четверг утром рубль на открытии Московской биржи подешевел к доллару. Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор 8 декабря 2022, 17:54

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона не намерена пропускать через проливы нефтяные танкеры без страховых документов, заявило главное управление по морским делам турецкого Минтранса. Суда без страховых документов не смогут пройти, у них всех продолжат проверять соответствующие бумаги, цитирует заявление ведомства ТАСС. Также министерство опровергло сообщения о пробках из танкеров у пролива Босфор. Там пояснили, что у пролива нет 100 судов, о которых пишут СМИ, всего их там 15, 11 из которых отправляются в страны ЕС. Минтранс отметил, что ранее в Мраморном море фиксировались пробки из 100 и более судов, их задействовали для зерновой сделки, сейчас численность сухогрузов там не превышает 40. Ранее ряд СМИ писал о застрявших 26 танкерах с сырой нефтью на 23 млн баррелей в акватории Черного моря при подходе к проливам. Газета ВЗГЛЯД оценивала последствия пробки из нефтетанкеров в Турции. МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер 8 декабря 2022, 16:18

Фото: REUTERS/Damir Sagolj

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: t.me/mod_russia

В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков. Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России 8 декабря 2022, 09:56

Фото: Скриншот из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Удары по украинской энергоинфраструктуре могут помочь ускорить завершение конфликтной ситуации, что обернется выгодой для Польши, выразил мнение обозреватель Mysl Polska Матеуш Пискорский. По словам публициста, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет «к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины», передает РИА «Новости». Пискорский не исключил, что для Польши это будет чревато новой миграционной волной, что повлечет расходы. При этом он задался вопросом, получится ли таким образом вынудить Киев пойти на переговоры с Россией, так как для Польши, как и для любой страны, крайне важно соседствовать с территорией, на которой не проходят военные действия. «Все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если невыгодно Киеву», – резюмировал Пискорский. Ранее российский лидер заявил, что польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину. Новости СМИ2 В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине 8 декабря 2022, 14:24

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе. «Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов. «Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник. «При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он. «Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий. «В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов. «В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор. Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke. Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились. Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Узбекистан отказался от газового союза с Россией и Казахстаном Reuters: Узбекистан не согласился на газовое сотрудничество с Россией и Казахстаном 8 декабря 2022, 10:58 Текст: Александра Юдина

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС. По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ. «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он. «Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства. В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо. Медведев указал на причину отметить Зеленского 8 декабря 2022, 17:16

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. МИД назвал признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал В МИД признание Меркель о Минских соглашениях как о «выигрыше времени для Украины» назвали заявкой на трибунал 8 декабря 2022, 12:45

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Фото: YURI KOCHETKOV/STRINGER/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

Текст: Вера Басилая

Выпуск в мелкую серию родстера «Крым», основанного на Lada Granta, отложили на следующий год, заявил руководитель проекта Дмитрий Онищенко. Изначально старт производства намечался на 2022 год, одобрение типа транспортных средств (ОТТС) планировалось получить до конца года, рассказал Онищенко в беседе с «Газетой.Ru». На данный момент у команды нет больших ресурсов для быстрых испытаний в рамках сертификации и быстрого запуска производства, признал он. При этом старт производства родстеров «Крым» может начаться в следующем году, все зависит от инвестиций и возможного партнерства с «АвтоВАЗом». Стоимость автомобиля будет зависеть от глубины сотрудничества с заводом и объемов производства. Российский родстер «Крым» планировалось запустить в мелкосерийное производство в этом году, двухместный автомобиль с открытым верхом и двигателем от 98 до 136 лошадиных сил основывается на компонентах от Lada Granta.