Путин: В ходе спецоперации делается все для защиты людей Политологи назвали развитие волонтерства признаком здоровья политической системы России 8 декабря 2022, 19:16

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Текст: Рафаэль Фахрутдинов

К нашей стране неприменимо западное определение государства как договора индивидов на взаимовыгодной основе без учета этических правил. Основа нашего общества – солидарность, заявили эксперты в ходе круглого стола, посвящённого причинам взрывного роста добровольческого движения в России. «Сейчас по всей стране проходят церемонии награждения волонтеров премиями по итогам года. Но такие награждения знаменуют собой отнюдь не завершение, а, наоборот, рост, дальнейшее развитие этих движений. Добровольчество становится магистральным элементом для создания будущей, обновленной России. Неравнодушные люди по всей стране становятся единым «передовым отрядом», как бы раздвигающим российские рубежи не только в пространстве, но и во времени», – отметил политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов. Он выступил в четверг на круглом столе: «Добровольчество в России как проявление солидарности общества и государства», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). «Рост добровольческого движения доказывает, что к нашей стране неприменимо западное определение государства как договора индивидов на взаимовыгодной основе, лишенного этических и исторических моментов. Основа нашего общества – солидарность людей в ценностном плане, что, кстати, закреплено и в новой редакции Конституции», – сказал Асафов. По его словам, массовость добровольчества в России показывает, что именно традиционные ценности представляют собой основу менталитета россиян, а вовсе не западные принципы индивидуализма. России всегда были присущи добровольчество – по трём, переплетённым между собой направлениям: ополчение – военная борьба на поле брани с внешним врагом, гуманитарная помощь страждущим и наконец хозяйственная деятельность – восстановление и развитие страны и ее отдельных регионов. Об этом напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. «Сейчас мы видим то же самое: многие считают своим долгом и честью помогать России в проведении спецоперации, –как на передовой с оружием в руках, так и в медицинских и гуманитарных миссиях. Добровольчество заложено в нашем культурном коде. Всем миром – это наш исторический шифр», – указал эксперт. Волонтерство становится элементом политической системы России, подчеркнул директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский. «Эта общественная инициатива требует закрепления и на правовом, и на политическом уровне. И этот народный порыв уже получает поддержку ресурсных центров государства. Причем, происходящее демонстрирует здоровье политической системы страны», – добавил он. Накануне, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошла церемония закрытия волонтерского форума «Мы вместе». В рамках церемонии добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – это награда, к которой чаще представляют за совершенные на передовой подвиги. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил ордена Мужества тем волонтерам, кто помогал мирным жителям в ходе спецоперации на Украине. Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев анонсировал внесение законопроекта о системных мерах помощи волонтёрскому движению. Предлагается ввести систему наградных знаков – по аналогии с донорами, а кроме того – запустить региональные программы поддержки, компенсировать добровольцам затраты на медосмотры и обучение, необходимые для подобной благотворительной деятельности, закрепить учет волонтерского опыта при поступлении абитуриентов в вузы. Ранее в рамках форума президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». «Наши волонтёры, а их более 21 млн человек – это более 15% нашей страны, это целая армия, огромная армия. Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям ребят, их родителям, жёнам, детям. Низкий вам за это поклон», – обратился президент к волонтёрам. В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ 6 декабря 2022, 14:51

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков. В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось. Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области 8 декабря 2022, 14:05

Фото: t.me/mod_russia

В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков. Новости СМИ2 Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель 6 декабря 2022, 08:18

Фото: t.me/rian_ru

Текст: Александра Юдина

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет. Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации. Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Новости СМИ2 Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях 6 декабря 2022, 14:57 Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты. Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков. Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве. Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины 5 декабря 2022, 20:45

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины. Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале. На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток. Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов. После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии. «Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки). Новости СМИ2 В США напомнили про ложные обещания Зеленского о мире с Россией Обозреватель Responsible Statecraft Снайдер: Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией 6 декабря 2022, 04:54

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Владимир Зеленский стал президентом Украины благодаря курсу на мир с Россией, однако после победы на выборах отказался от выполнения Минских соглашений, выразил мнение обозреватель американского портала Responsible Statecraft Тед Снайдер в авторской статье. Обозреватель подчеркнул, что это не Россия использовала время, полученное благодаря Минским соглашениям, для наращивания сил и последующего нарушения договоренностей, а Украина, передает ТАСС. По оценке автора, в 2019 году Зеленский был избран во многом благодаря своей программе на установление мира с Россией. Зеленский, в частности, получил голоса русскоязычных жителей юга и востока Украины. Как полагает автор статьи, для выполнения договоренностей, предусмотренных Минскими соглашениями, Зеленский должен был заручиться поддержкой США, однако не получил ее. В результате Зеленский отказался выполнять Минские соглашения. Как напомнил Снайдер, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок в октябре отметил, что боевых действий на Украине, вероятно, можно было избежать, если бы Киев был готов соблюдать Минские соглашения, признал автономию Донбасса в составе Украины, избегал военных советников НАТО и обещал не вступать в Североатлантический альянс. В материале также приводится мнение политолога из Кентского университета (Британия) Ричарда Саквы. Он отметил, что ни США, ни ЕС не приложили серьезных усилий, чтобы оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений. Как отмечает Снайдер, с этим согласился также старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси (в Вашингтоне) Анатоль Ливен. По его словам, США, хоть и поддерживали Минские соглашения публично, на деле ничего не сделали, чтобы подтолкнуть Украину к их реальному выполнению. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР. «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск. «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР. Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении 7 декабря 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС. Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Минобороны сообщило о вызволении из украинского плена 60 российских военнослужащих 6 декабря 2022, 14:38 Текст: Александра Юдина

После успешных переговоров с украинской стороной удалось вызволить из плена 60 российских военных, сообщили в Минобороны. В Telegram-канале ведомства отмечается, что в результате переговоров 6 декабря с подконтрольной Украине территории возвращены 60 российских военных, в плену им грозила смертельная опасность. Освобожденные будут отправлены в Москву для лечения и реабилитации. В данный момент военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Напомним, 1 декабря было возвращено 50 российских военнопленных. Новости СМИ2 Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Врач-доброволец из Новочеркасска провел в Донбассе 117 операций за две недели 6 декабря 2022, 17:50

Фото: с личной страницы Бориса Гуркина vk.com

Текст: Андрей Резчиков

«В командировке в Донбассе врачи работали без выходных, нас могли вызвать в любое время суток. Я готов снова поехать туда в самое ближайшее время», – рассказал газете ВЗГЛЯД главврач больницы скорой помощи Новочеркасска Борис Гуркин. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы Вместе», прошедшей в понедельник в Москве. «Поехать в командировку в Донбасс для оказания медицинской помощи я решил сразу после начала спецоперации», – рассказал главный врач новочеркасской больницы скорой медицинской помощи, депутат городской Думы Новочеркасска Борис Гуркин. Гуркин – майор медицинской службы в запасе. Собеседник провел сотни хирургических операций в госпиталях на Северном Кавказе. В августе во время отпуска врач поехал на две недели в Луганскую народную республику. «У меня есть опыт лечения боевых травм, поэтому я решил, что должен поехать в Донбасс и поделиться своими знаниями. В те две недели мы все чему-то учились друг у друга. Коллеги показывали мне свои наработки. Это был обоюдный процесс», – пояснил Гуркин. По словам врача, за время командировки он провел в ЛНР 117 операций. Хирурги в это время жили в палатках прямо на территории больниц. «Мы работали без выходных. Нас могли вызвать в любое время суток. Это могла быть обработка огнестрельных ранений, обширных повреждений мягких тканей, отрыва конечностей, оперирование открытых переломов», – рассказал врач. Среди тех, кому потребовалась хирургическая помощь, оказалось несколько пленных из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ), к «которым относились как к пациентам и не более того». «Я не исключаю, что снова поеду в Донбасс. Я готов отправиться туда в любой момент. Надеюсь оказаться там в самое ближайшее время, считаю, что нужен там. В Донбассе совсем другие ощущения», – подчеркнул Гуркин. В понедельник, в Международный день добровольцев, в Москве состоялось вручение премии «Мы вместе». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум в центральном выставочном зале «Манеж», который продлится до 7 декабря. «Форум производит сильные и глубокие впечатления, я никогда в жизни не видел ничего подобного», – признался Гуркин. Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и волонтеров. Основная ее задача – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях 8 декабря 2022, 14:14 Российские подразделения продолжали вести наступательные действия на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии за последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать на Донецком направлении у населенных пунктов Берестовое и Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Здесь уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, отчитались в Минобороны. ВСУ пытались силами ротной группы атаковать позиции российских подразделений на Южно-Донецком направлении под Никольским ДНР. Но решительными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 196 районах. Возле населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Рядом с Дылеевкой ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве.