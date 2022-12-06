Врач-доброволец из Новочеркасска провел в Донбассе 117 операций за две недели

«В командировке в Донбассе врачи работали без выходных, нас могли вызвать в любое время суток. Я готов снова поехать туда в самое ближайшее время», – рассказал газете ВЗГЛЯД главврач больницы скорой помощи Новочеркасска Борис Гуркин. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы Вместе», прошедшей в понедельник в Москве.

«Поехать в командировку в Донбасс для оказания медицинской помощи я решил сразу после начала спецоперации», – рассказал главный врач новочеркасской больницы скорой медицинской помощи, депутат городской Думы Новочеркасска Борис Гуркин.

Гуркин – майор медицинской службы в запасе. Собеседник провел сотни хирургических операций в госпиталях на Северном Кавказе. В августе во время отпуска врач поехал на две недели в Луганскую народную республику. «У меня есть опыт лечения боевых травм, поэтому я решил, что должен поехать в Донбасс и поделиться своими знаниями. В те две недели мы все чему-то учились друг у друга. Коллеги показывали мне свои наработки. Это был обоюдный процесс», – пояснил Гуркин.

По словам врача, за время командировки он провел в ЛНР 117 операций. Хирурги в это время жили в палатках прямо на территории больниц. «Мы работали без выходных. Нас могли вызвать в любое время суток. Это могла быть обработка огнестрельных ранений, обширных повреждений мягких тканей, отрыва конечностей, оперирование открытых переломов», – рассказал врач.

Среди тех, кому потребовалась хирургическая помощь, оказалось несколько пленных из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ), к «которым относились как к пациентам и не более того». «Я не исключаю, что снова поеду в Донбасс. Я готов отправиться туда в любой момент. Надеюсь оказаться там в самое ближайшее время, считаю, что нужен там. В Донбассе совсем другие ощущения», – подчеркнул Гуркин.

В понедельник, в Международный день добровольцев, в Москве состоялось вручение премии «Мы вместе». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум в центральном выставочном зале «Манеж», который продлится до 7 декабря. «Форум производит сильные и глубокие впечатления, я никогда в жизни не видел ничего подобного», – признался Гуркин.

Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и волонтеров. Основная ее задача – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок.