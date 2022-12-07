Путин: Война в Донбассе была начата не Россией

Путин заявил, что войну в Донбассе начали украинские власти

Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

«Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было.

«Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент.

По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса».

Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.