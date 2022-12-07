Путин: Война в Донбассе была начата не Россией

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7 декабря, среда | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал значимые результаты спецоперации
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Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам.
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Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро.
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Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин: Война в Донбассе была начата не Россией
Путин заявил, что войну в Донбассе начали украинские власти
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Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
«Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было.
«Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент.
По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса».
Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.
Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску
Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
Пушилин рассказал об обстановке в Марьинке и Павловке
Украинские военные удерживают часть укреплений в Марьинке, но город от них зачищают, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Марьинское направление считается важным, бои ведутся в самом населенном пункте, и противник упирается, сказал Пушилин в беседе с ТАСС.
Он занял часть укрепрайонов, но город постепенно освобождается.
Также врио главы республики затронул тему населенного пункта Павловка – ВСУ пытаются контратаковать подразделения ДНР, но они продвигаются вперед.
Освобождение Павловки стало шагом к выходу на Угледар, контратаки успешно купируются, заключил Пушилин.
Ранее Минобороны сообщало, что попытки украинских военных провести контратаки у Курдюмовки, Спорного и Марьинки успешно пресекаются.
В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога
В Волынской и Ровенской областях в западной части Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил официальный ресурс по оповещению страны.
Воздушная тревога также прозвучала в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на оповестительный ресурс.
До этого взрывы фиксировались в Днепропетровске (Днепре), воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении
Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении
Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС.
Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара.
Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре
В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света
Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС.
Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе.
Глава Минобороны Польши Блащак заявил об отказе Берлина передавать Patriot Киеву
Немецкая сторона отказалась передавать киевским властям ЗРК Patriot, об этом объявил польский министр обороны Мариуш Блащак после переговоров с коллегой из ФРГ Кристиной Ламбрехт.
«После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение их к нашей системе управления», – написал Блащак в Twitter.
До этого в Пентагоне сообщали об отсутствии планов передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot.
До этого Варшава предлагала передать Киеву немецкие ЗРК Patriot, но отказывалась отдать свои.
Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях
Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины.
Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах.
Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев
Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины
Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины.
В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет».
Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев.
Небензя отказался слушать «желчное красноречие» украинского постпреда при ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал, не став слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы.
«Я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима... Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
После этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран высмеял выпад Кислицы. А постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат. Пользователи соцсетей при этом заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия
Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия
Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.
До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать.
Марочко: Украина ежедневно теряет до батальона на Артемовском направлении
Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек.
По словам Марочко, ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери, передает РИА «Новости».
По его словам, среди украинских военных появились первые случаи обморожений, участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе.
Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева
Энергетические объекты украинской столицы могут испытать серьезные трудности при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы, заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев.
От ударов пострадают практически все производства, от металлургии до хлебопечения, поскольку в них применяются энергоемкие тепловые процессы, сказал Фалеев в беседе с РИА «Новости».
Городскому правительству придется прикладывать большие усилия для обеспечения минимальной работоспособности учреждений, транспорта и т.д.
По мнению Фалеева, власти города вряд ли располагают нужными для этого ресурсами, включая трубы тепловые приборы, наличие квалифицированных кадров. Это замедлит ремонт внутридомовых систем.
Эксперт напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал эвакуировать горожан в села и частные дома, чтобы решить проблему нехватки тепла, но правительство его не поддержало.
Он предположил, что это делается «по политически-спекулятивным соображениям», поскольку украинскому руководству нужны «страдающие горожане».
Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве открыли пункт обогрева для жителей, это вызвало сомнения у части киевлян.
В Днепропетровске раздались взрывы, объявлена воздушная тревога
В городе Днепропетровск (Днепр) произошли взрывы, в Днепропетровской, Николаевской и Одесской области объявили воздушную тревогу.
Взрывы зафиксированы в самом Днепропетровске и его пригородах, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
В понедельник в нескольких украинских регионах полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет
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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.
Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.
Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.
«Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.
«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин.
Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных.
Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.
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