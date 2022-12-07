Эксперты обсудили способы борьбы с фейками

Участники международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ определили главные методы борьбы с фейками, а также перечислили способы безопасного потребления контента, проверку сообщений и реакцию на дезинформацию.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, сегодня происходит та же ситуация, как в период пандемии, когда количество разнообразной недостоверной информации о COVID неумолимо росло, плохие новости продавались гораздо лучше, чем хорошие. Соловьев отметил, что количество ложной информации увеличивается рекордными темпами, против России работают мощные центры психологической войны. Эксперт призвал доверять профессиональным журналистам, которые должны многократно проверять новости, искать из разных источников, сравнивать и выдавать аудитории то, что таким образом уже очищено, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Соловьев заявил, что поиск истины следует искать в официальных источниках, а не в соцсетях на сомнительных страницах. Журналист также отметил, что сейчас самая большая доля фейков приходится на центры специальной военной пропаганды из Британии, Германии, Соединенных Штатов и Украины.

О способах распознавания фейков в сети рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус). Он отметил, что нужно в первую очередь понять авторитетность распространяемой новости, то есть источник. Если это подтверждается, то необходимо выяснить, когда это было сказано и обратить внимание на несколько источников информации с противоположными взглядами.

Руководитель медиахолдинга CROCUS MEDIA Андрей Бургарт в свою очередь отметил, что всегда нужно апеллировать данными исходя из аналитики, понять, кому информация выгодна, с какой целью она подается. Кроме того, он отметил, что нужно всегда искать подтверждение информации в авторитетных официальных источниках.

Также важным шагом для разоблачения фейков, Владимир Соловьев считает появление сайтов, Telegram-каналов и программ на телевидении с разоблачением дезинформации. По мнению эксперта, нужно ужесточать регулирование фейков в сети, но делать это крайне внимательно и согласовывая с общественностью. Бургарт предложил также выработать определенные мотивационные системы: то есть не запрещать и не делать жестко, а делать так, чтобы человеку самому это было неинтересно.