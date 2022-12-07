Володин вспомнил о 1990-х при обсуждении МРОТ

Володин во время обсуждения МРОТ: В 1990-е была фуфайка и очередь за мясом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время принятия закона о МРОТ на 2023 год вспомнил о ситуации в экономике в 1990-х и начале 2000-х, призвав депутатов не спекулировать на таких непростых решениях.

Он отметил, что решения необходимо принимать с точки зрения времени, в котором мы живем.

«Мы начинаем с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо, Алексей Владимирович (Куринный), только потребления не было. Фуфайка была и очередь за мясом», – передает его слова РИА «Новости».

Володин призвал не говорить о том, что в прошлом все счастливо жили, поскольку сейчас другое возможности и другое потребление.

Парламентарий напомнил, что в 1990-е годы «все проблемы переложили на плечи населения», а в начале 2000-х, когда страна оказалась в долговых обязательствах, и ей пришлось из них выбираться. Это время, добавил Володин, сейчас никто не хотел бы вспоминать.

В связи с этим он призвал не спекулировать на таких «непростых решениях», отметив, что обязательства перед гражданами выполняются с опережением, однако необходимо думать, как повысить прожиточный уровень.

Между тем Госдума приняла закон о МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году, таким образом МРОТ вырос на 6,3% к предыдущему году.

Ранее президент поручил правительству сформировать предложения по наискорейшему росту МРОТ и его максимального отрыва от прожиточного минимума до 15 января.