Володин прокомментировал закрытие канала «Дождь»

Спикер Госдумы Володин заявил, что права и свободы человека для США и Европы являются только декорациями

«Скитальцам» важно понимать, что права и свободы человека для США и Европы это только декорации, западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он отметил, что «между струйками дождя пройти не получится», подчеркивая, что для Вашингтона и Брюсселя не существует хороших русских. По его словам, западные государства терпят только пока «перебежчики» критикуют свою страну, о чем ясно показала ситуация с каналом «Дождь» (признан иноагентом в России) в Латвии.

«Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера», – добавил Володин.

При этом спикер ГД заметил, что «скитальцы» рано или поздно станут отработанным материалом и перестанут быть нужными.

Володин призвал всех «перебежчиков» помнить об этом.

Напомним, ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь». В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева.

Причиной стали сказанный им в эфире слова, где он попросил зрителей присылать на электронную почту канала факты недостаточного снабжения российских войск в зоне СВО: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За это высказывание телеканал получил третье предупреждение от властей Латвии и был закрыт.