Эксперт рассказал, какой набор компетенций необходим для «цифрового юриста»

Набор компетенций будущих «цифровых юристов» будет зависеть от множества факторов, которые исходят из того, что юридическая профессия пойдет по пути специализации в области цифровых технологий, рассказал кандидат юридических наук, старший научный университета им. Н.И. Лобачевского Михаил Бундин.

Он выделил две группы компетенций, которые будут универсальными для будущих специалистов в области цифровой юриспруденции.

Первой группой он назвал те компентенции, которые будут специализироваться на работе с правовой информацией и ее анализом. Сюда входят все изменения, особенно в сфере цифровых технологий, а также оценка мнения юристов, регуляторов, судебных практик.

Вторая группа – это компетенции, связанные с навыками работы с цифровыми технологиями.

«Цифровой юрист – а в будущем и просто юрист – будет все чаще взаимодействовать с цифровой средой. Взять хотя бы современные юридические процедуры, которые фактически уже сейчас переходят из нашей привычной реальности в цифровую виртуальную среду, и потенциально эти тенденции будут только усиливаться», – заявил Бундин, сообщает сайт РАПСИ.

Юрист будет давать юридическую квалификацию действиям и явлениям цифровой среды, определять их последствия.

Он указал на то, что в ходе дальнейшего социального развития и цифровизации сформируются новые вызовы правам и интересам личности. Тогда придется говорить об эволюции стандартов в правовом поле, касающихся личности. Ответом на изменения уже стали такие институты и концепты, как персональные данные, право на забвение, право на человеческое участие, право на интернет и прочее, указал эксперт.