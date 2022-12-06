В Кремле заявили, что советское прошлое навсегда останется общей историей для республик

Для бывших республик СССР советское прошлое навсегда будет общей историей, а потому развивающиеся сейчас интеграционные механизмы на постсоветском пространстве очень важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории с ныне независимыми государствами, а ранее республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов. Они очень важны», – прокомментировал он скорое исполнение 31 года со дня подписания Беловежских соглашений, сообщает ТАСС.

Беловежские соглашения (или Беловежское соглашение) – неофициальное наименование Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года.

Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов напомнил о референдуме 1991 года о сохранении Советского Союза: вопреки воле миллионов людей, развалили нашу великую страну.

Путин заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.