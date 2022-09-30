Путин: Последние руководители СССР развалили нашу великую страну

Президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов напомнил о референдуме 1991 года о сохранении Советского Союза: вопреки воле миллионов людей, развалили нашу великую страну.

Путин заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.

«Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин призвал к консолидации всего российского общества.

До этого Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ДНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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