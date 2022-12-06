Против рэпера Oxxxymiron возбуждено административное дело

Лига безопасного интернета: В отношении рэпера Oxxxymiron возбудили дело за песню «Ойда»

Дело об административном нарушении возбудили в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова, в России признан иноагентом) за песню «Ойда», говорится в письме в адрес Лиги безопасного интернета от прокуратуры Петербурга.

«В отношении Федорова прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КОАП (призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ)», – передает ТАСС текст письма.

В рамках проверки текста песни на основании запроса прокуратуры эксперты подтвердили наличие в нем «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ и публичного позитивного отношения к отделению части территории РФ, высказанного в форме лозунга».

Прокуратура направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Петербурга о признании песни запрещенной к распространению на территории России, а также ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

Ранее о регистрации иска в отношении музыканта сообщали в Замоскворецком суде Москвы.

Напомним, как сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, исковое заявление московской прокуратуры в адрес Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, связано с песней, в которой может быть «публичное оправдание идеологии насилия».