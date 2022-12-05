Предприятия Ленобласти примут участие в строительной выставке в Нью-Дели

В Мумбаи началась серия встреч предпринимателей Ленинградской области с потенциальными партнерами из Индии, также компании Ленобласти примут участие в строительной выставке в Нью-Дели.

В составе участников бизнес-миссии семь предприятий Ленинградской области: производитель роботизированного оборудования для промышленности «Айтел Про», переработчик шин компания «Лексор», производитель защитных стройматериалов «Гласс Системс», производитель специализированных смазок для механизмов «АльянсПро», судостроительная компания «Ховеркрафт», «Тосненский комбикормовый завод» и лесоперерабатывающая копания «Траст Лес». Делегацию региона возглавляет заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, говорится на сайте правительства Ленобласти.

Бизнес-миссия началась в понедельник в городе Мумбаи – здесь пройдет встреча с генконсулом России, представителем Сбербанка в Индии. Презентации потенциала Ленинградской области и экспортеров запланированы в одной из старейших торговых палат Индии – ассоциации IMC Chamber of Commerce and Industry и во Всемирном торговом центре и Ассоциации промышленников (AIAI), в составе которой более 1500 компаний, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса.

«Уже не первый год при организации зарубежных бизнес-миссий мы делаем ставку на страны Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. Южноазиатский регион – новое для наших предприятий направление, но не менее перспективное. При подготовке к бизнес-миссии мы запланировали десятки встреч для наших предприятий, мы видим интерес индийской стороны к производителям стройматериалов, судов, будем продвигать и другие отрасли для сотрудничества», – прокомментировал Ялов.

8 декабря в Нью-Дели стартует строительная выставка Acetech New Delhi 2022, где свою продукцию представят производители мебели «Слотекс-МК» из Всеволожского района, предприниматель из Волховского района, выпускающий различные светильники и вывески и производитель пиломатериалов «Петровлес-Паша» из Лодейнопольского района.

Это уже девятая зарубежная бизнес-миссия, организованная Центром развития промышленности Ленинградской области в этом году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».