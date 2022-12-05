Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину

Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.

Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.

Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.

Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.