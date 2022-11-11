Освобожденный по обмену британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину для ведения видеоблога

Вернувшийся из Донбасса британский наемный военный Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщают британские СМИ.

Эслин намерен вернуться на Украину как «военный корреспондент», он хочет вести свой YouTube-канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail

Наемник объявил, что Украина стала для него домом, но отметил, что не желает вновь попасть в плен.

«Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – сказал он.

Эслин также добавил, что хочет проверить состояние своего дома, который расположен возле линии соприкосновения у Херсона.

Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт Эслина.

В начале июля в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.