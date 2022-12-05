На Украине создали рекордный запас дров

По информации украинских СМИ, Гослесагентство закупило рекордное количество топливной древесины

Украинское государственное агентство лесных ресурсов запаслось рекордным количеством топливной древесины, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на главу ведомства Юрия Болоховца.

Уточняется, что общий запас дров на Украине достигает 260 тыс. кубометров, при том, что в середине ноября он составлял около 187 тыс. кубометров. При этом заготовка значительно превышает объемы реализации, а в декабре планируется заготовить еще 314 куб. м. Планируется, что до конца года лесхозы продадут внутри страны 1,1 млн куб. м дров, передает ТАСС.

Ранее на Украине запретили вывозить из страны дрова. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас это основной способ отопления во многих регионах Украины.

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