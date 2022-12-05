Уничтожение украинских РЛС с помощью дронов-камикадзе сняли на видео

В США назвали сроки победы России на Украине

Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».

При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.