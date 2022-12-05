В России госпитализировали 585 человек с коронавирусом за сутки

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 585 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России госпитализированы 722 человека, это на 45,5% меньше по сравнению с 3 декабря.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 585 человек, это на 19% меньше по сравнению с 4 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 4647 человек, что на 1,3% больше по сравнению с 4 декабря. «Выявлено 5667 новых случаев COVID. Подтверждены 52 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 722 человека, это на 45,5% меньше по сравнению с 3 декабря.

При этом показатель госпитализации за прошедшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 5,4, увеличившись в сравнении с предшествовавшей неделей на 2,5%. А показатель заболеваемости COVID за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 29,6, увеличившись в сравнении с предыдущей на 11,6%.

Рост заболеваемости отмечен в 59 субъектах, и в 23 регионах более, чем в среднем по стране.