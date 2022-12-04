В России госпитализировали 722 человека с коронавирусом за сутки

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 722 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России госпитализированы 722 человека, это на 45,5% меньше по сравнению с 3 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 4 589 человек, на 10,6% меньше по сравнению с 3 декабря. «Выявлен 6 598 новых случаев COVID. Подтверждено 55 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1 324 человека, что на 15,1% больше, если сравнивать со 2 декабря.