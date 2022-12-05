Власти Японии усомнились в эффективности потолка цен на нефть

Генсек кабмина Японии Мацуно усомнился в эффективности введения потолка цен на российскую нефть

Японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть, но полагает, что такая мера снизит доходы РФ от нефтяного экспорта, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Генсек кабинета министров Японии заявил, что введение потолка цен на российскую нефть призвано сократить доходы РФ и обеспечить стабильность нефтяного рынка. Он признал, что не может с уверенностью говорить об эффективности такой меры, однако выразил мнение, что она позволит снизить цены на российскую нефть, даже в том случае, когда речь идет о тех странах, которые не присоединились к нынешним шагам, и это ограничит доходы России от экспорта энергоносителей, передает ТАСС.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.