Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности

Представитель Эрдогана Калын призвал Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности

С украинским кризисом началась вторая холодная война, Запад и Россия должны заключить новую сделку в области архитектуры безопасности, выразил мнение официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын заявил в интервью английской версии канала al-Jazeera, что с украинского кризиса началась вторая холодная война, которая наверняка продолжится через симметричную войну, гибридную и много других типов, передает РИА «Новости».

По словам турецкого политика, новая холодная война будет идти до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе и не разработают параметры новой сделки – архитектуры безопасности, где никто никому не станет навязывать решения и не будет считать других ниже по рангу.

Он призвал «не сжигать мосты» с Россией, поскольку в итоге некому будет выстраивать с ней диалог. Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.

Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.