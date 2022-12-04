ВСУ обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО «Град»

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк шестью ракетами из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства говорится, что зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Примерно через полчаса стало известно о втором обстреле центрального района Донецка. В ведомстве добавили, что зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.36 – населенный пункт Тоненькое: выпущено две ракеты из БМ-21 «Град».

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в Донецке при обстреле из РСЗО «Град» и артиллерии НАТО со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.