Патриарх Кирилл напомнил Западу о колонизации Америки и Африки

Патриарх Кирилл заявил, что в отличие от Запада, Россия не знала ужасов колонизации

В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме России – Успенском соборе Кремля – сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены – Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «подвиг духа» русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения, передает РИА «Новости».

По его словам, в отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и, колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов, ничего подобного не происходило в России. «И можно спросить: «А почему?» Ответ очень простой – вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей», – сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие «явилось той скрепой, которые соединила два народа» – русских и якутов.

«Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы – вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперед, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира», – отметил патриарх.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на сегодняшний день Донбасс стал «передней линией обороны Русского мира» и главной точкой опоры, во главе которой стоят вера и любовь к Отечеству.