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Патриарх Кирилл напомнил Западу о колонизации Америки и Африки
Патриарх Кирилл заявил, что в отличие от Запада, Россия не знала ужасов колонизации
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В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Успенском соборе Кремля.
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме России – Успенском соборе Кремля – сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены – Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск. Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «подвиг духа» русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения, передает РИА «Новости».
По его словам, в отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и, колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов, ничего подобного не происходило в России. «И можно спросить: «А почему?» Ответ очень простой – вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей», – сказал патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие «явилось той скрепой, которые соединила два народа» – русских и якутов.
«Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы – вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперед, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира», – отметил патриарх.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на сегодняшний день Донбасс стал «передней линией обороны Русского мира» и главной точкой опоры, во главе которой стоят вера и любовь к Отечеству.
Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.
По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.
«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.
Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме
Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом
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Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.
В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.
В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».
При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.
Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
Захарова напомнила Нуланд об уничтожении энергосетей американцами и НАТО
Захарова указала Нуланд на уничтожение энергосетей силами США и НАТО по всему миру
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Больше США энергосетей по всему миру уничтожили только США и НАТО вместе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд об ударах России по энергосистеме Украины.
Нуланд назвала российские удары неприемлемыми. Захарова ответила, что «не Нуланд мир учить». Захарова в Telegram указала на заявления Джейми Шиа, сделанные, когда тот был пресс-секретарем НАТО, а также на диссертацию 1994 года майора ВВС США Томаса Гриффита «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения». Как отметила Захарова, диссертацию писали, видимо, «уже тогда к югославским событиям готовясь».
Кроме того, Нуланд заявила, что Россия якобы отказалась от использования ядерного оружия на Украине из-за угроз со стороны других стран. Захарова на это ответила, что «Нуланд вновь сама себя победила».
По словам Захаровой, американская сторона через СМИ и «мозговые центры» раздула тему ядерной угрозы, а сейчас «пытается свалить с больной головы на здоровую».
Заявления Нуланд привело издание «Украинская правда». «Когда «Украинская правда» цитирует Викторию Нуланд – это 69, комбинация, которой в принципе можно охарактеризовать отношения американских ультралибералов и киевского режима на протяжении многих лет», – считает Захарова.
Напомним, на днях Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.
Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
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Псковские десантники в зоне СВО показали шеврон с Лавровым
Участвующие в спецоперации псковские десантники показали шеврон с изображением Лаврова
Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые принимают участие в спецоперации на Украине, показали шеврон с портретом главы МИД России Сергея Лаврова.
Фотография шеврона опубликована в соцсети «ВКонтакте». На шевроне вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать», – передает РИА «Новости».
США не увидели возможности для «цветной революции» в России
Директор нацразведки США Хейнс не увидела возможности для смены власти в России, Иране и Китае через уличные протесты
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По мнению национальной разведки США, свержения власти в России, Иране и Китае через уличные протесты ожидать не стоит, заявила директор американского ведомства Эврил Хейнс.
Оценивая ситуацию в России, Хейнс допустила лишь «более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти», передает ТАСС.
Относительно протестов в Иране она сказала, что там власти не считают протесты непосредственной угрозой, подавляют их. Однако иранские власти сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков, сказала она. По ее мнению, смена власти в Иране маловероятна.
В Китае Хейнс видит «еще одну версию Ирана». Ситуация для местных властей там более серьезная, чем в России, но, по мнению американской разведки, сейчас угрозы стабильности нет.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
В ноябре протестующему в Иране впервые вынесли смертный приговор.
В Китае власти ослабили коронавирусные ограничения после начавшихся в стране массовых протестов. На Западе протесты сравнивали с событиями 1989 года, когда попытку революции раздавили танками на площади Тяньаньмэнь.
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Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий
Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
К концу конфликта территория Украины значительно сократится, она превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
По словам автора статьи, ВСУ несут большие потери, поставки оружия Западом затруднены из-за проблем в логистике, кроме того, украинские солдаты плохо обучены. Также Рикардс утверждает, опираясь на информацию Белого дома, ЕС и НАТО, что «фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
New York Times рассказала, как определяют «коллаборационистов» на территориях под Херсоном
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The New York Times рассказывает, как «записывают в коллаборационисты» на территориях в Херсонской области. NYT привела пример истории местного бизнесмена Ильи Карамаликова, которого украинские следственные органы обвиняют в содействии побегу российского военного.
В один из дней этот отряд задержал заблудившегося российского летчика. Его поместили под арест, но, как пишет NYT, поскольку ВСУ даже в отдаленной близости в городе уже не было, Карамаликов не увидел другого выхода, как отдать летчика россиянам. Именно это и служит теперь основанием для обвинения.
По логике обвинения, заключает издание, летчика следовало убить и скрыть это от российских властей, передает «Страна.ua».
Неоднозначность ситуации The New York Times подчеркивает высказыванием одного из херсонских раввинов: «Все эти люди, которые сбежали, теперь судят нас. Это жестокие времена».
Напомним, что международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях.
Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
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Стала известна причина задержания Фридмана в Лондоне
Фридмана задержали в Лондоне в связи с подозрениями в нарушении санкций
Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, сообщил источник в его окружении.
Сообщается, что обстановка у особняка Фридмана спокойная, полицейских машин нет. Охрана заявила, что ей ничего неизвестно о сообщениях про обыски, передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что Фридмана освободили под залог. Перед этим посольство России в Лондоне передало в Форин офис ноту в связи с задержанием россиянина. Изначально утверждалось, что некоего «российского бизнесмена» задержали по обвинению в отмывании денег.
Названо имя задержанного в Лондоне российского бизнесмена
Источник: В Лондоне задержан российский бизнесмен Михаил Фридман
Полиция Лондона задержала российского бизнесмена Михаила Фридмана, одна его уже отпустили под залог, сообщил источник в окружении предпринимателя.
По информации источника, полиция задержала Фридмана в Лондоне, однако, по неподтвержденным данным, его уже отпустили под залог, передает ТАСС.
При этом о причинах задержания бизнесмена не сообщается.
Между тем, Альфа-банк официвльно опроверг задержание Фридмана в столице Британии: в пресс-службе банка заявили, что бизнесмен находится у себя дома, он не под арестом и вообще никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне не имеет, передает РИА «Новости».
Ранее посольство России в Лондоне направило ноту в Форин офис в связи с задержанием россиянина, потребовало объяснить причины ареста, а также допустить к нему консульских сотрудников и адвоката.
До этого стало известно, что правоохранительные органы Великобритании якобы задержали в Лондоне некоего «российского бизнесмена» по обвинению в отмывании денег.
Володин: Сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
Спикер Госдумы Володин заявил, что Запад сначала отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
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Западные страны сначала отбирали имущество у российских бизнесменов, теперь арестовывают их самих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страдальцам», покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин напомнил о словах президента России, которые были сказаны им 20 лет назад и «оказались пророческими». «В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», – добавил Володин, передает РИА «Новости».
«Надо развивать свою страну – Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать всё, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище», – заключил он.
Напомним, по данным СМИ, российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан в Великобритании из-за подозрений в нарушении введенных против него санкций, но позднее его отпустили под залог.
В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть
В ЕС заявили, что для изменения уровня потолка цен на нефть нужно согласие всех стран
Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения совета Евросоюза, переход будет плавный, не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря, сообщил высокопоставленный европейский источник.
По словам высокопоставленного европейского источника, пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, изменение должно быть внесено в соответствующие поправок в санкционный режим ЕС.
Источник также отметил, что несколько развивающихся стран G20 продемонстрировали «позитивные сигналы» в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть. Он заявил, что коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной, передает РИА «Новости».
При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.
Он отметил, что потолок будет соблюдаться, поскольку у ЕС есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и партнеров по G7. То есть другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам. В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза.
«Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть. Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals», – отметил европейский чиновник.
Он заявил, что Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января, который, скорее всего, не обойдется без разногласий.
Между тем, в распространенном релизе Еврокомиссии, говорится, что потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
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Украинцы высмеяли фото Ляшко с автоматом
Украинцы назвали клоуном политика Олега Ляшко за фото с автоматом
Украинцы раскритиковали фотографию бывшего депутата Верховной рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко в военной форме и с автоматом в руках, и назвали его клоуном, который вызывает только смех.
Бывший депутат Верховной Рады скандально известный Олег Ляшко выставил фото с автоматом в Twitter (заблокирован в России) в свой юбилей. В комментарии он указал, что ему исполнилось 50 лет. Однако украинские пользователи соцсети раскритиковали снимок Ляшко, передает РИА «Новости».
«Ничем не гнушаются, лишь бы попиариться», – написал один из подписчиков.
«Такой пиар давно не работает, ты только смех вызываешь у людей», – ответил другой комментатор.
«Я понимаю, что в Киеве не стреляют, но ты хотя бы форму грязью испачкал, бронежилет подтянул и в карманы пару магазинов сунул. На это даже лохи уже не ведутся», – посоветовал один из пользователей.
Блогеры также обратили внимание на неумелую обработку снимка.
«Это не солдат, этот клоун-политик пытается создать видимость хоть какой-то деятельности», – объяснил украинский подписчик англоязычным пользователям.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Между тем, в ноябре прошлого года Олег Ляшко заявил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против президента Украины Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена».
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Лободу раскритиковали за обращение на русском в соцсетях
Украинскую певицу Лободу раскритиковали после обращения в соцсетях на русском языке
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Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях.
Лобода опубликовала в Instagram* сообщение о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики обрушились на нее с упреками за использование русского языка, некоторые написали певице оскорбления.
Российских комментаторов использование Лободой русского языка повеселило, они объяснили это тем, что русский язык «велик и могуч».
Лобода хочет дать в Литве ряд концертов в поддержку Украины. Однако местные власти выступили против, поскольку руководство Литвы считает репутацию исполнительницы противоречивой, а ее отношение к действиям России на Украине – непонятным.
МИД Литвы хотел объявить Лободу нежелательной в стране персоной, но не нашел юридических оснований, передает ТАСС.
Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили, передает РБК.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Лобода уехала из России в Ригу.
Украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении–2009», заявила, что на родине Лободу никто не ждет, поскольку та продолжила работать в России после 2014 года.