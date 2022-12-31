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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поручил определить зоны пространства в воздухе для беспилотников
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В России планируется определить категории зон воздушного пространства для полетов беспилотных судов, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил правительству создать благоприятные условия для развития рынка беспилотников. Для этого необходимо определить зоны воздушного пространства в зависимости от уровня их доступности для полетов таких судов, сообщается на сайте Кремля.
Также президент поручил определить параметры использования аппаратов, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для предотвращения столкновений, выделить частотные диапазоны для единой инфраструктуры управления беспилотными системами с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.
Ответственным предстоит представить доклад по этой теме главе государства до 15 апреля 2023 года, и предоставлять такие каждые полгода.
Путин поручил утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы российского производства до 2030 года. В нем должны быть предусмотрены наращивание объема поставок для удовлетворения потребностей органов власти, госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ.
Также в субботу глава государства поручил создать в стране систему научно-производственных центров по разработке беспилотных аппаратов.
Путин дополнил контрсанкции повышенными пошлинами
Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин
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Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.
В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Приостановлена публикация деклараций чиновников о доходах на время СВО
Декларации чиновников о доходах, расходах и другая информация об их имуществе не будут публиковаться на время спецоперации на Украине, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В период СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, предоставление таких данных СМИ для опубликования не осуществляется, говорится в документе, передает ТАСС.
Также от декларирования доходов и расходов временно освобождены военнослужащие – участники специальной военной операции и чиновники, командированные в новые регионы РФ.
Напомним, в 2022 году чиновники уже публиковали свои сведения о доходах. Глава государства публиковал их в конце марта.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении
Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – заявил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».
По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.
Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.
По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест.
Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.
Покупателям из недружественных стран разрешили оплачивать долг за газ валютой
Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате ими долга за газ
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С покупателями из недружественных стран разрешены расчеты в иностранной валюте, если речь идет об оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Документ дополняет мартовский указ об оплате покупателями из недружественных стран российского газа в рублях. В одном из пунктов указывается, что в случае передачи обязательств по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в том же порядке, передает ТАСС.
В новом указе говорится, что в случае взыскания российским поставщиком задолженности или при погашении иностранным покупателем задолженности расчеты можно вести «в иностранной валюте, указанной в контракте». Деньги необходимо переводить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.
Новым указом Путин разрешил погашать долги в иностранной валюте, однако возобновления поставок после погашения долга не будет при дальнейшей оплате не в рублях, передает РБК.
Как передает «Интерфакс», теперь иностранные покупатели российского газа, отказавшиеся от перехода на новую систему оплаты с автоматической конвертацией платежа в рубли, смогут вернуть долги в валюте контракта.
Напомним, Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом России в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент России в поздравлении лидера КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу сим-карт
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.
За непредоставление в Роскомнадзор информации, необходимой для ведения мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, либо нарушение требований к срокам, порядку или формату представления такой информации придется заплатить такой же штраф.
Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».
Путин назначил прокуроров в новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых российских регионах – в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Сроком на пять лет прокурорами назначены Глеб Михайлов (ЛНР), Кирилл Осипчук (Запорожская область), Андрей Петров (Херсонская область), Андрей Спивак (ДНР), передает ТАСС.
Ранее Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
Депутат Матвейчев: Нацпроекты помогли российской экономике устоять под санкционным давлением
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
«Можно с уверенностью говорить, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Кроме того, в прошедшем году стало очевидно, что они способны подстраиваться под возникающие вызовы и быть крайне гибкими», – рассказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«По моему мнению, наиболее значимыми в новых реалиях стали проекты, связанные со строительством и инфраструктурой. Эта сфера дает экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.
«Кроме того, в нашей стране важным направлением остается сельское хозяйство. Поэтому та поддержка, которая оказывается перечисленным отраслям, помогает экономике нашей страны эффективно противостоять санкционному давлению, увеличивая производительность труда», – указал собеседник.
По мнению депутата, крайне важно то, что реализация нацпроектов незамедлительно началась и на новых территориях – в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к примеру, в рамках национального проекта «Здравоохранение» президентом России поручено провести массовую диспансеризацию детей.
Также в рамках нацпроектах уделено внимание молодежной политике. «Меры поддержки и законодательная база в сфере молодежной политики регулярно совершенствуются, особенно это касается поддержки молодежной занятости, предпринимательства, науки и многого другого», – сказал Матвейчев.
«Молодежь, конечно, всегда будет озвучивать свои проблемы, тем самым создавая поле для совершенствования этой сферы. Но это хорошо. Государство должно уделять больше внимания тому, чтобы молодежь встраивалась в жизнь страны и не стремилась эмигрировать», – полагает политолог.
Резюмируя оценку реализации нацпроектов в целом, депутат подчеркнул их максимальную эффективность. «О такой оценке свидетельствуют и данные социологических исследований, и решения властей продлевать проекты дальше. Если бы они не были востребованы у жителей страны или не справлялись с решением задач государства, то их реализация уже бы прекратилась», – отмечает он.
«Очевидно, что национальные проекты позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы», – заключил парламентарий.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин провел заседание госсовета по стратегическому планированию и национальным проектам. Глава государства назвал опережающее развитие инфраструктуры в России ключевым условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест.
Российский лидер в своем выступлении также указал на необходимость ускорения подготовки и корректировки планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса и параметров гособоронзаказа. Кроме того, Путин акцентировал внимание на недопустимости формального подхода в этих вопросах.
Президент призвал профильные ведомства ускорить работу по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, а также работу по созданию 25 новых университетских кампусов мирового уровня.
Кроме того, правительству поручено нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.
В 2022 году в рамках реализации национальных проектов было построено, реконструировано и открыто большое количество социально значимых объектов. Так, стартовала разработка мастер-планов 25 городов Дальнего Востока и начата реализация масштабной программы «1000 дворов». Запущена образовательная программа «Приоритет 2030. Дальний Восток.
По программе «Единая субсидия» в Якутии открыт крупный кардиологический центр, а в Бурятии открылся Центр ядерной медицины. В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. На Ямале завершился масштабный проект по строительству 22 детских садов. А в Забайкальском крае сдан в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла.
Открыто движение по трансграничному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и по трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. В Югре началось строительство второго моста через реку Обь. На Среднем Урале запущено сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), а в Челябинской области открылся реконструированный участок трассы М-5.
В рамках реализации нацпроектов утверждена программа развития Северного морского пути и стартовали первые субсидируемые каботажные рейсы по СМП атомного контейнеровоза «Севморпуть». В Тверской области строят новый речной порт, который станет частью крупного транспортно-пересадочного узла Центральной России.
На Кубани открыли крупнейший в Европе баскетбольный тренировочный центр для молодежи, а в Карачаево-Черкесии открылся самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты
Георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной, теперь за ее публичное осквернение предусмотрено уголовное наказание, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующим законам, публичное осквернение символа воинской славы карается штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.
Такие же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в Сети, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
До этого Госдума приняла проект закона, предлагавший закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Песков: За год до выборов для Путина главным будет победоносно завершить ряд дел
Приближающиеся президентские выборы не будут главным фактором в работе Владимира Путина в 2023 году, самым важным для него остаются реальные дела, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, приближение выборов в принципе не являлось главным фактором, так как у президента есть основная задача – ведение субстантивной работы и получение осязаемых результатов от нее в особенности в такое судьбоносное время в истории, передает ТАСС.
Песков добавил, что в течение последнего перед выборами года также будут показательны реальные дела, с которыми столкнулась страна. Более того, все необходимые дела будут завершены на 100% эффективно.
Ранее Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан.
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом
Президент Владимир Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров, среди которых турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад и другие.
Президент России тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Россией и Турцией, невзирая на сложную международную обстановку, говорится в тексте поздравления на сайте Кремля.
Он указал, что в 2022 году удалось «существенно расширить двустороннее сотрудничество во многих сферах, успешно реализуются крупнейшие совместные проекты: возведение атомной электростанции «Аккую» и создание в Турции регионального газового хаба». Также Путин отметил, что странам удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-турецкого сотрудничества на благо народов, в интересах безопасности на Евразийском континенте.
В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному сирийскому народу – мира и благополучия.
Также глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, «подчеркнув, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику». Он подтвердил настрой на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Путин поручил решить вопрос по индексации пенсий работающим инвалидам
Путин поручил правительству решить вопрос по индексации пенсий работающим инвалидам
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим людям с инвалидностью, срок обозначен до 15 апреля.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также глава государства поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, в том числе предусмотреть возможность приобретения протезов с использованием такого документа. Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 1 июня.
Ранее Путин обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым меры поддержки созданных инвалидами предприятий.
Путин подписал закон о пожизненном сроке за диверсии
Содействие диверсионной деятельности в России теперь влечет за собой уголовную ответственность, наказание может быть вплоть до пожизненного лишения свободы, такой закон подписал президент Владимир Путин.
В Уголовном кодексе РФ появляются новые статьи, предусматривающие ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсий и за их финансирование, передает ТАСС.
Также уголовная ответственность наступает в случае обучения совершению диверсий и создание преступных сообществ для совершения таких действий.
За склонение, вербовку и другое вовлечение лица в совершение таких преступлений, а также за финансирование вводится наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет со штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.
За такое же деяние, совершенное с использованием служебного положения, предусматривается от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. За это также может грозить пожизненный срок. Организация и пособничество диверсий караются лишением свободы от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.
Напомним, Госдума приняла проект закона 20 декабря.
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