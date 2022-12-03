Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов на севере Греции

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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
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Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре.
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Военный конфликт не терпит иллюзий ни о себе, ни о противнике. Именно об этом гласят надписи в каждой российской войсковой части: «В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». Теперь это мантра для нас не только армейская, но и гражданская.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Поезд с бронетехникой НАТО сошел с рельсов на севере Греции
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Поезд с американской военной техникой сошел с рельсов возле порта Александруполис на севере Греции, сообщают местные СМИ.
Поезд сошел с рельсов сразу за городским портом, в районе Французского вокзала, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал 902.gr Компартии Греции.
Уточняется, что инцидент произошел утром пятницы. На место происшествия прибыли краны и другая техника, чтобы вернуть поезд на рельсы, а также силы полиции.
В поезде были танки, бронемашины и контейнеры, недавно выгруженные в порту для военных США и направлявшиеся к границе НАТО.
Порт Александруполис, по заявлениям американских официальных лиц, использовался американцами и натовцами для перевозки оружия на Украину, говорится в сообщении.
Отмечается также, что произошедшее вызвало беспокойство местных жителей, постоянно наблюдающих за тем, как перемещают военную технику. При этом о содержимом контейнеров никто не знает.
Несколько членов Компартии Греции и Коммунистической молодежи Греции провели символическую акцию протеста на месте происшествия.
В июне в Германии произошла авария с пассажирским поездом, погибли три человека.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Шойгу заявил о подготовке более 300 тыс. мобилизованных резервистов
Для подготовки призванных резервистов привлекли порядка трех тысяч инструкторов, тренировки проходят более чем на 100 российских и белорусских полигонах, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
За два месяца обучение прошли более 300 тыс. резервистов, включая добровольцев, сообщил глава ведомства на заседании коллегии министерства, передает РИА «Новости».
Министр пояснил, что подготовку в учебных центрах прошли порядка 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотников, РЭБ и аппаратов связи.
Военнослужащие получили знания и навыки, которые нужны для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений, добавил Шойгу.
Ранее Минобороны показывало боевую работу и быт мобилизованных артиллеристов ЦВО, участвующих в спецоперации на Украине.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
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Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как сообщило российское военное ведомство в своем Telegram-канале, на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны.
Как заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук, новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Напомним, в августе Минобороны заключило контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку в войска новейшей системы противовоздушной обороны С-500. В апреле в «Алмаз-Антее» сообщали, что С-500 уже запущена в серийное производство. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей».
В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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Пушков: НАТО понимает рискованность своих действий на Украине
Сенатор Пушков назвал рискованными слова Столтенберга о недопущении выхода военных действий за пределы Украины
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НАТО ведет рисковую игру, поскольку ситуация вокруг Украины крайне подвижна и может меняться, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал слова Столтенберга о том, что задачей НАТО является поддержка Украины и предотвращение выхода военных действий за ее пределы.
«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный – самим себе», – написал Пушков в Telegram.
По словам Пушкова, рискованность таких действий со стороны НАТО заключается в том, что ситуация в зоне конфликта крайне подвижна, что уже продемонстрировал инцидент с падением ракеты, которую сначала объявили российской, на территории Польши.
«Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», – заявил Пушков.
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В США признали, что наносили удары по энергообъектам других стран
Экс-советник госдепа Карден заявил, что США наносили удары по энергообъектам Ирака и бывшей Югославии
Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что Соединенные Штаты производили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
Участвующий в беседе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который объяснял удары США по энергоресурсам Югославии в 1999 году шантажом со стороны НАТО. Касательно вопроса спецоперации России на Украине Карден провел параллель с операцией США против Сербии и Ирака, призвав «не удивляться», передает РИА «Новости».
Также бывший советник выразил надежду на разрешение конфликта на Украине с помощью переговоров.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
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Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он. В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине
Спикер российского МИД Захарова заявила, что у глав МИД НАТО отсутствует интерес к урегулированию конфликта на Украине
Принятое после заседания в Бухаресте заявление глав МИД стран-участниц НАТО свидетельствует о том, что альянсу неинтересно принимать участие в регулировании ситуации на Украине, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, страны-участницы НАТО абсолютно не заинтересованы в политико-дипломатическом решении на Украине, более того, они пытаются обвинить Россию в преступных действиях и бесчинствах, совершаемых ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства.
В Бухаресте прошла встреча МИД стран-членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Шойгу предложил применять перспективные вооружения в ходе СВО
Необходимо продолжить модернизацию вооружений, перспективные системы нужно применять в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу также заявил, что при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил, передает РИА «Новости».
Министр заявил о необходимости сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетный средств, вводить объекты инфраструктуры в эксплуатацию синхронно с поставками вооружения и военной техники.
Шойгу также заявил, что российские войска в ходе спецоперации тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего в виде разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты (БЛА).
Шойгу сообщил о новых способах применения ракетных войск и артиллерии в СВО
Шойгу: ВС России тестируют в СВО новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии
Российские войска в ходе спецоперации тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, прежде всего в виде разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих беспилотные летательные аппараты (БЛА), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
«Эффективное огневое поражение противника – важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, новые ракетные комплексы собираются развернуть в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», – сказал он.
Шойгу добавил, что «при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил».
Ранее в Минобороны сообщили, что РВСН приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами.
Пушков: Африка больше не хочет быть подмастерьем Запада
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В странах незападного мира уже не хотят выполнять роль «подмастерьев», поддерживая Запад по его указанию, и все чаще говорят о том, что портить отношения с Россией нет смысла, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Запад пытается убедить нас, что у России нет информационной альтернативы, чтобы мы думали, будто зажаты в тиски западной информационной машины, и весь мир – это только западные информационные технологии. Это не соответствует действительности», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время круглого стола «Информационный раскол в глобальном мире».
По словам Пушкова, в странах Азии, Африки, Латинской Америки, арабского мира прекрасно видят, что «Запад создает крупную информационную кампанию только там, где это в его интересах». «А там, где страны Запада совершают преступления, откровенно нарушают международное право, это замалчивается и подается чуть ли не как естественное следствие борьбы за «свободу», – пояснил сенатор.
Также он сообщил, что в странах незападного мира распространена следующая логика: конфликт на Украине – это европейский конфликт, который не имеет отношения ни к Африке, ни к Индии, ни к Латинской Америке. «В условиях не своей войны портить отношения с таким мощным партнером, как Россия, не имеет никакого смыла – это можно все чаще слышать сегодня от представителей стран незападного мира», – заметил Пушков.
Он также подчеркнул, что в Африке обвиняют Запад в неоколониальной политике. «Это важный момент. США не отказались от неоколониализма, давят на страны Африки, и это в этих странах воспринимают очень болезненно», – цитирует сенатора «Парламентская газета». Кроме того, на фоне конфликта на Украине страны Африки и других регионов мира с остротой вспоминают агрессию ЕС и НАТО в Ливии, Сирии, Афганистане и Йемене.
Напомним, в одном из недавних выступлений президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В своей «Георгиевской речи» он назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства. При этом он указал на неоколониальную природу действий Запада на международной арене.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом.
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Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
Новейший стратегический бомбардировщик представлен в США
Northrop Grumman представила в США стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider
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На заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представлен стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, сообщают информационные агентства.
ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. B-21 Raider оснащен технологией «стелс», может нести ядерные боеприпасы. Northrop Grumman называет его первым в мире бомбардировщиком шестого поколения. Сообщается, что с помощью облачных технологий можно создать «цифрового близнеца» самолета, который поможет отслеживать выполнение боевых задач.
B-21 Raider, как предполагается, поднимется в небо в следующем году. Сначала бомбардировщики собираются разместить на базе Эллсуорт в Южной Дакоте, потом их переведут на базы Уайтмен (Миссури) и Дайс (Техас), передает ТАСС.
Гендиректор компании-производителя Кэти Уорден заявила, что флот бомбардировщиков является краеугольным камнем военно-воздушной мощи США, передает РИА «Новости».
Напомним, высказывалось мнение, что новый американский малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создан для применения в возможном конфликте США с Китаем.
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