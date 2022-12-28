ИРИ подвел итоги года в качестве Оператора социальной рекламы

Объем размещенной Оператором социальной рекламы в рамках квоты в 2022 году рекламы превысил 14 млрд показов баннеро

Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), который с 2021 года выполняет функции Оператора социальной рекламы в интернете, подвел итоги по размещению социальной рекламы в Сети.

«В этом году мы провели 175 крупных федеральных кампаний социальной рекламы для НКО и федеральных органов государственной власти, совокупный объем которых составил 14 млрд показов рекламных материалов. Этим показателям способствовала постоянная работа с интернет-площадками, попадающими под действие закона. В 2022 году к взаимодействию с Оператором присоединилась 31 площадка, в том числе «Кинопоиск», Okko, ЦИАН, «Авито», Kino-teatr.ru, «Мир тесен» и многие другие. Мы искренне благодарны всем нашим партнерам за плодотворную работу и помощь в продвижении социальной повестки», – отметил заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по социальной рекламе Андрей Воронков.

В числе рекламных кампаний: «Как превратить мусор в пользу» общественной организации ЭКА, «Профилактика Сахарного Диабета» Центра развития социальных проектов, «Федеральные выплаты на детей» и «Электронный сертификат для людей с ограниченными возможностями Министерства труда и соцзащиты РФ», «Профилактика гипертонии Министерства здравоохранения РФ» и многие другие.

Кроме того, в 2022 году Оператор в рамках конкурса для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в интернете получил более 300 заявок, провел свыше 20 мастер-классов и вебинаров для НКО по участию в конкурсах, в том числе в партнерстве с Общественной палатой РФ, Национальной медиагруппой, платформой «Добро.Университет», Фондом Президентских грантов и другими организациями.

Также на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Оператор представил Систему оценки эффективности социальной рекламы в интернете, позволяющую оценить долгосрочное изменение отношения общества по важным социальным вопросам и определить необходимую частоту для поддержания положительной динамики этих изменений.

Подход был разработан и впервые представлен широкой публике для консолидации усилий рекламораспространителей и рекламодателей в вопросе выработки и принятия единого подхода к оценке эффективности социальной рекламы в интернете.

Согласно принятым летом 2021 года нормам закона «О рекламе», для координации вопросов распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах в законодательство было введено понятие Оператора социальной рекламы в сети Интернет. Функциями Оператора правительство РФ наделило Институт развития интернета. Интернет-площадки с посещаемостью более 100 тыс. российских пользователей в сутки предоставляют Оператору рекламный инвентарь для размещения социальной рекламы, в том числе некоммерческих организаций. Такой инвентарь уже предоставили «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2ГИС, Авито, Ozon, Кино-Театр.ру, СберМаркер, iRecommend и др.