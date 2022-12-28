В Венгрии назвали возможность вступления Украины в НАТО угрозой для стран альянса

Взгляд
28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
Разделы

Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
Перейти в раздел…

Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
Перейти в раздел…

«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Кибероружие НАТО на Украине стало серьезной угрозой

МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия ThomasxTrutschel/photothek/Reuters
Украина потеряла свой цифровой суверенитет, а бесконтрольная передача ей кибероружия НАТО может навредить любой стране. С таким заявлением выступил российский МИД. О каких угрозах идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему России не нужна мобилизационная экономика

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Российская экономика в силу своей недоинвестированности, с одной стороны, и огромным потенциалом – с другой, имеет все возможности выйти из текущего кризиса мощным рывком. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...

Cегодня русский язык как никогда демократичен

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Немцы испугались своего будущего

Как обеднели олигархи Украины

Почему венгры дерзят США

Перейти в раздел…

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Минцифры заявил о включении новых IT-специальностей для отсрочки от армии
    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине Песков разъяснил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть В ЛНР оценили данные NYT о готовности ВСУ захватить Кременную Раскрыта цена самой дорогой проданной в России в 2022 году шубы
    Партия новейших Су-57 передана в войска Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции Уничтожены обстреливающие Донецк две американские гаубицы М777 и немецкая гаубица FH-70 ВСУ Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
    В Москве от падения льда с крыши пострадал генерал МЧС Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада» Юрист рассказал, как при травме взыскать компенсацию с коммунальщиков

    Главная тема


    Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

    «наступил момент»


    Венгрия поставит вопрос о пересмотре антироссийских санкций

    технологический суверенитет


    Власти пообещали удвоить выпуск автомобилей в России

    особый случай


    Генерал МВД увидел тайную подоплеку в массовом убийстве в Макеевке

    Видео

    потеря капиталов


    Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией

    Род Ламбсдорфов


    Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

    неизбежный ответ


    Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

    украинские спецслужбы


    Против «женщин – агентов СБУ» есть проверенное противоядие

    летные испытания ПД-8


    Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    В Венгрии назвали возможность вступления Украины в НАТО угрозой для стран альянса

    В Венгрии назвали угрозой для стран альянса возможность вступления Украины в НАТО

    28 декабря 2022, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    Приглашение украинской стороны присоединиться к Североатлантическому альянсу может создать для стран блока прямую угрозу безопасности, заявил политический советник венгерского премьера Балаж Орбан.

    Венгерская сторона поддерживает вступление Украины в Евросоюз и предоставление статуса кандидата на вступление, но решение о принятии этой страны в НАТО – «другой вопрос, заявил Орбан в беседе с изданием Index, передает ТАСС.

    Договор НАТО предусматривает, что страна в состоянии войны не может быть принята в альянс, и это принципиально, указал советник премьера.

    По его мнению, без примирения США и России и соглашения об урегулировании в странах региона вступление Украины в НАТО станет угрозой для жизни.

    Летом киевские власти заявляли, что Украина якобы может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.

    Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
    Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
    		    28 декабря 2022, 03:31
    Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.

    Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).

    По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель. 

    Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».

    Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании. 

    Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (46)
    Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
    Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
    		    28 декабря 2022, 07:55
    Фото: MBDA/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

    Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.

    Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.

    Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.

    Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.

    Коментарии (4)
    Песков озвучил условия «мирного плана» по Украине
    		   28 декабря 2022, 14:26
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не может быть «мирного плана» по Украине, если в него не включить новые четыре региона, которые уже вошли в состав России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, пока что никакого плана нет, так Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

    Также Песков заявил, что «мирного плана» Украины не может существовать без учета нынешних реалий. Речь идет о новых российских территориях.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители захотели вернуться в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Коментарии (44)
    Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
    Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии

    28 декабря 2022, 03:55

    Текст: Антон Антонов

    Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

    Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».

    Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

    Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.

    Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.

    Коментарии (30)
    Захарова заявила о мести Украины Высоцкому за слова «гляди, какие клоуны»
    Захарова сочла переименование улицы Высоцкого в Изюме местью за слова из песни «Диалог у телевизора»
    		    28 декабря 2022, 02:30
    Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать в Изюме в Харьковской области улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса.

    Захарова предположила в Telegram, что на Украине не смогли «простить» Высоцкому «пророческие строки» из «Диалога у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».

    Напомним, украинские власти приняли решение переименовать в Изюме улиц Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и других.

    Коментарии (4)
    Захарова назвала слова премьера Эстонии о беженцах с Украины «расчеловечиванием Запада»

    28 декабря 2022, 14:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказали «расчеловечивание Запада».

    По словам Захаровой, без слов Каллас было бы сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада.

    «Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», – написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.

    Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.

    Коментарии (11)
    Кадыров оценил ход спецоперации на Украине
    Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами

    27 декабря 2022, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации на Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.

    По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках». 

    Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – заявил Кадыров.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.

    Коментарии (14)
    На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
    МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры

    27 декабря 2022, 21:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    С начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, заявил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.

    Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, заявил замминистра, передает РИА «Новости».

    По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.

    Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что на Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.

    Коментарии (3)
    Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных на четырех направлениях
    		    28 декабря 2022, 14:45
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировано несколько сотен военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.

    На Купянском направлении огневое поражение нанесли украинским подразделениям у поселков Синьковка, Тимковка и Кисловка (Харьковская область), ликвидировано больше 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Краснолиманском направлении артиллерия поразила четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых украинских бригад, также 103-й бригады теробороны у поселков Новолюбовка, Невское (ЛНР), Терны и Серебрянского лесничества (ДНР). Ликвидировано свыше 170 украинских военных, два БТР и четыре пикапа.

    На Донецком направлении велся интенсивный огонь и активные действия ВС России, уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении поражена 72-я механизированная бригада ВСУ, иностранные наемники у Угледара (ДНР). Ликвидировано более 70 украинских военных и наемников, пять бронированных машин и два пикапа.

    Также там уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая работала в направлении Владимировки (ДНР).

    Во вторник российские военные уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (73)
    МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия
    Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о последствиях свободной раздачи НАТО цифрового оружия через Украину

    28 декабря 2022, 08:59

    Текст: Александра Юдина

    НАТО свободно передает цифровое оружие через Украину, такое поведение опасно непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

    По его словам, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. При этом бесконтрольная раздача цифрового оружия со стороны НАТО через Украину – опасное и разрушительное явление. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, передает РИА «Новости».

    Ранее Сыромолотов рассказал, что Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году.

    До этого Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. 

    Коментарии (9)
    Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго
    В Госбюро расследований Украины заявили о задержании во Франции олигарха Жеваго
    		    28 декабря 2022, 15:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    По запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго, заявила на национальном телемарафоне «Единые новости» советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

    По ее словам, олигарх является фигурантом нескольких уголовных дел ГБР, и сейчас готовятся документы для его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что примерно полтора месяца назад активы четырех украинских олигархов (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины. 

    Коментарии (9)
    Украина обвинила Орбана в политической близорукости
    МИД Украины раскритиковал заявление Орбана о зависимости ситуации на Украине от желаний США
    		    28 декабря 2022, 00:29
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Украинский МИД обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в политической близорукости за слова о том, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США.

    По мнению Киева, Орбан проявил «патологическое пренебрежение» к Украине и ее народу. Украина утверждает, что успех российской спецоперации привел бы к прямой угрозе для Венгрии. МИД призвал Орбана «использовать тесные связи с Москвой», чтобы убедить Россию «вывести войска», передает РИА «Новости».

    Напомним, Орбан заявил, что кризис на Украине будет продолжаться, пока США поставляют оружие Киеву. По его словам, «если американцы захотят мира, то будет мир».

    Коментарии (14)
    Меркель повторила оценку Минских соглашений как «попытки дать время Украине»
    Меркель подтвердила свое заявление об оценке Минских соглашений как о «попытке дать время Украине стать сильнее»
    		   28 декабря 2022, 04:28
    Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

    Меркель, оценивая «альтернативы» ее решениям по России и Украине, заявила, что не поддерживает запуск вступления Украины и Грузии в НАТО, который обсуждался в 2008 году. По ее мнению, не оценивались последствия как с точки зрения реакции России для этих стран, так и «для НАТО и его правил помощи», пишет Sette (приложение к Corriere della Sera).

    При этом Меркель заявила, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая «использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня». По ее словам, Украина 2014–2015 годов «не была такой, как сегодня». Экс-канцлер выразила сомнения, что «НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня».

    В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее

    Коментарии (8)
    В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II
    Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе
    		    28 декабря 2022, 11:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II начался в Одессе, сообщили СМИ.

    Как пишет местное издание «Думская», в Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II, подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что возле памятника «начинаются какие-то работы», все окружили и людей не пускают.

    Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.

    Напомним, координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.

    Коментарии (30)
    Киевлянам пообещали экстренные отключения света всю зиму

    27 декабря 2022, 21:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Экстренные отключения электроснабжения украинской столицы продлятся в течение всего зимнего периода, заявил заместитель руководителя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

    Ситуация остается сложной, продолжаются отключения и ограничения, по большей части это экстренные отключения, и это продлится всю зиму, заявил Пантелеев, передает ТАСС.

    Он добавил, что работы над восстановлением инфраструктуры будут продолжаться.

    Ранее гендиректор поставщика электроэнергии YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что в Киеве не работает 60% трансформаторов.

    Коментарии (4)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •