Названо число сталкивающихся с «культурой отмены» россиян

ВЦИОМ: С «культурой отмены» лично сталкивались 11% россиян

Почти половина россиян (42%) фиксируют проявления в отношении России «культуры отмены», 11% опрошенных сталкивались с ней лично, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

К декабрю 2022 года о понятии «культура отмены» слышали 43% респондентов, тогда как в апреле – 25%

Четверть россиян понимают это понятие, как исключение личности из общества, игнорирование объекта в социуме. При этом каждый пятый опрошенный считает, что «культура отмены» относится к запрету русской культуры, в том числе отмена гастролей и выставок, следует из сообщения на сайте ВЦИОМ. Еще 9% опрошенных понимают под «культурой отмены» запрет всего русского.

Против России и россиян «культуру отмены» фиксируют 42% граждан. При этом 43% считают, что «культуры отмены» в отношении России не происходит.

Между тем с проявлением «культуры отмены» в отношении себя как россиянина в повседневной жизни сталкивались только 11%, не сталкивались – 86%.

53% опрошенных считают, что властям следует противодействовать «культуре отмены» в адрес России и стремиться к изменению политики в отношении страны. Между тем 30% считает, что на «культуру отмены» не следует обращать внимания.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 21 декабря с участием 1,6 тыс. человек от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.