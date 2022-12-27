Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве

Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».

Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».

По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», и заявил, что на Армению оказывается давление.