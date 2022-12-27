Российские ученые сделали прототипы систем для коллайдера Супер С-Тау фабрика

Первые прототипы систем для коллайдера Супер С-Тау фабрика создали в Россиии

Специалисты сразу нескольких научных институтов и вузов в этом году завершили разработку программы исследований будущего уникального российского электрон-позитронного коллайдера нового поколения Супер C-Тау фабрика и создали первые прототипы оборудования, сообщил замдиректора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН Иван Логашенко.

«Мы подготовили детализированный вариант физической программы будущих экспериментов. Работа заняла несколько лет. Мы детально обсудили и описали все процессы, что можно будет измерять на С-Тау фабрике. И эта работа очень важная, потому что она определяет требования к будущей установке», – передает РИА «Новости» слова Логашенко.

Ученый уточнил, что программа будущих экспериментов была разработана в коллаборации со специалистами ИЯФ СО РАН, Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Объединенного института ядерных исследований, а также МГУ и Высшей школы экономики.

«Проект не является принятым к финансированию. Он находится на стадии технологической проработки. У нас делаются прототипы детекторов, прототипы ускорительных элементов. Важно, что эта работа идет не только в ИЯФе. Мы, наверное, самые активные сторонники этого проекта, и он родился у нас, но очень важно, что он уже стал всероссийским... Коллеги из других стран тоже потихоньку подключаются», – рассказал Логашенко.

В свою очередь замдиректора ИЯФ СО РАН Евгений Левичев сообщил, что ученые максимально пытаются перевести проект в «практическую плоскость». В частности, в настоящее время прорабатывается вопрос о начале создания первых реальных элементов оборудования для будущего коллайдера. В частности, планируется создать элементы инжектора комплекса и источник поляризованных электронов.

Ранее в России запустили партнерство по строительству коллайдера «Супер C-тау фабрика».