Житель Омска украл 16 крышек от канализационных люков

Жителю Омска грозит до двух лет колонии за кражу 16 крышек от канализационных люков

Житель Омска за месяц украл 16 крышек от канализационных люков, теперь похитителю грозит до двух лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По сообщению ведомства, 45-летний мужчина в сентябре 2022 года, находясь на территории Советского административного округа Омска, совершил хищения 16 крышек канализационных люков, которые принадлежали АО «ОмскВодоканал», ущерб оценили в 52 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража», свою вину он признал полностью.

Ранее в пресс-службе УВД Южного округа Москвы сообщили, что приезжий из Узбекистана был задержан за кражу канализационных люков и крышек на Даниловском кладбище в Москве.