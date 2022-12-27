В Петербурге начался рабочий завтрак лидеров СНГ

Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Петербурге

Главы стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.

Лидеры стран СНГ, в числе которых президент России Владимир Путин, во вторник, во второй день традиционного предновогоднего саммита Содружества в Санкт-Петербурге приезжают в Михайловский дворец. Они осматривают экспозицию Русского музея и проводят совместный неформальный завтрак, передает ТАСС.

Уточняется, что утром Путин «заехал» за Лукашенко на «Аурусе».

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.