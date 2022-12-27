В России усомнились в способности генсека ООН быть посредником в мирных переговорах с Киевом

Политолог Ткаченко: Генсек ООН Гутерриш не подходит на роль посредника между Россией и Украиной

Идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. Выстраивать переговорный процесс без согласования с Россией – неправильно. Кандидатура Антониу Гутерриша в качестве посредника неприемлема: генеральный секретарь ООН – техническая фигура. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов.

«Гутерриш не подходит на роль посредника по двум причинам. Во-первых, генеральный секретарь ООН – фигура сугубо техническая. Политические функции она приобретает только в том случае, если обе стороны, привлекающие генерального секретаря к посредничеству, с этим согласны», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«В последнее десятилетие была тенденция рассматривать генсека ООН как потенциального посредника, однако сегодня он возвращается к роли «главного по ручкам и папкам». Во-вторых, Россия как страна не нуждается в подобного рода посредниках: мы точно знаем, чего хотим в ходе образовавшегося конфликта. Наша позиция может быть изложена без участия третьей стороны», – указывает эксперт.

«В целом идея Украины о «мирном саммите» – сугубо пропагандистская. Ее цель – сохранить Киев в новостных заголовках как можно дольше. Даже вне этого контекста способность Гутерриша выступать в качестве посредника – крайне сомнительна», – резюмирует Ткаченко.

Несколько иного мнения придерживается политолог Владимир Корнилов. По его словам, задействовать генсека ООН в качестве посредника можно, однако сама идея Украины о «мирном саммите» абсурдна. «Выстраивать какие-либо планы о переговорах, исходя из сценария «абсолютного поражения» Москвы, крайне неверно. Подобная позиция ничего общего с реальными путями выхода из сложившегося кризиса не имеет», – подчеркивает собеседник.

«Киев понимает: если конфликт завершится, то НАТО прекратит поставки оружия на Украину, а офис Зеленского лишится финансовой поддержки стран Запада. С другой стороны, партнеры Киева требуют от него выдать конкретные варианты завершения кризиса. Именно поэтому офис Зеленского так отчаянно формулирует абсолютно безумные предложения, включая идею международного суда над Москвой», – рассуждает эксперт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

Гутерриш согласился принять роль посредника на «мирном саммите» вокруг ситуации на Украине. Однако генеральный секретарь ООН подчеркнул, что займет данную позицию исключительно в случае согласия всех сторон.

Напомним, что Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда ориентировалась только на свои условия и здравый смысл.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.

Лавров подчеркнул, что Украине известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности наших новых земель: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.

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