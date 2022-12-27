Эксперт: Турция никогда не выйдет на самообеспечение газом

Эксперт Юшков: Энергетические амбиции Турции неосуществимы

Турция не сможет выйти на самообеспечение энергоресурсами. Более того, далеко не всем государствам интересно отправлять газ транзитом через Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Анкары стать центром поставок энергоресурсов в Европу.

«У Эрдогана, что называется, аппетит приходит во время еды. Сначала он говорил, что Турция сократит зависимость от импортного газа, потом заявил о планах выйти на самообеспечение, теперь Анкара хочет стать чуть ли не главным центром ценообразования и поставок», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Тут важно понимать, что даже в плане самообеспечения Турции есть немало сомнений. Сейчас суммарно все месторождения страны насчитывают порядка 710 млрд кубов. Но геологические запасы не означают, что все это возможно добыть в полной мере», – обращает внимание собеседник.

«Как правило, извлекается значительно меньше, чем имеется. И даже если Турции удастся достать хотя бы половину за все годы разработки месторождений, это будет большой победой», – продолжил эксперт.

«При этом у Анкары довольно высокий объем потребления газа. Только Россия поставляет им порядка 30 млрд кубов ежегодно. Я склоняюсь в тому, что Турция никогда не выйдет даже на самообеспечение», – рассуждает Юшков.

Он также напомнил, что в Черном море давно никто не находил крупных месторождений газа. «Дальше возникает вопрос об инвестициях и рентабельности проектов. Черное море – глубоководное, и вести добычу там очень дорого. При нынешней стоимости тысячи кубов за тысячу долларов это могло быть выгодно. Но нет никаких гарантий, что цены будут держаться на таком уровне и дальше», – пояснил эксперт.

«В связи с этим коммерческие компании вряд ли согласятся вложить условные два млрд долларов, чтобы лет через семь получить первый газ. Надо еще учитывать, что себестоимость топлива будет очень высокой. Может получиться так, что закупать газ будет значительно дешевле, чем самостоятельно его добывать», – предполагает собеседник.

«Не менее сложный вопрос – транзитный потенциал. Мы собираемся через них поставлять свои ресурсы за счет создания хаба. Да и сейчас идет транзит через Турцию. Правда, поставки ведутся лишь по одной ветке «Турецкого потока» и составляют 15,75 млрд кубов в год», – напоминает Юшков.

«Азербайджанский газ также идет транзитом через Турцию, но лишь десять млрд кубов, восемь из которых отправляется в Италию и еще по одному в Грецию и Болгарию. Сможет ли Азербайджан нарастить поставки? Еще один вопрос без ответа», – отмечает он.

«Туркменский газ, скорее всего, Европа не увидит. Ашхабад основные объемы законтрактовал и продает в Китай. Кроме того, потребуется строительство Транскаспийского газопровода, который не одобрят Россия и Иран», – полагает эксперт.

«Наибольшие шансы есть у Ирана, который может проложить трубы в Турцию, а затем направить топливо в Европу. Но проблема в том, что основные месторождения в Иране расположены на юге, поэтому потребуется строительство довольно длинной ветки на север, а также разрешение вопроса с санкциями. Остальным странам Ближнего Востока это неинтересно», – объясняет собеседник.

«Так что заявления Эрдогана – это, скорее, попытка успокоить собственных граждан в преддверии президентских выборов. Кроме того, это отличная возможность вновь поторговаться с Россией по различным аспектам контрактов, чтобы снизить цену на наше топливо и выпросить для себя более выгодные условия», – заключил Юшков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока.

«Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами», – добавил он, передает ТАСС. По словам президента, окончательная цель государства – как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что проект создания на территории его страны энергетического центра по поставкам в Европу природного газа планируется реализовать в течение года. По его словам, главы Минэнерго Турции, Туркмении и Азербайджана в свете решений, принятых на саммите 14 декабря в Туркменбаши, в ближайшее время обсудят проект поставок в Европу.

Ранее Эрдоган сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.

В декабре турецкий лидер заявил, что Анкара в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ.

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