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Эрдоган заявил о планах Турции стать центром поставок энергоресурсов в Европу
Эрдоган: Турция намерена стать центром поставок энергоресурсов в Европу из Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока
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Турция планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после заседания правительства, которое прошло под его председательством.
Эрдоган отметил, что окончательная цель Турции – как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе.
«Мы решительно настроены превратить Турцию в центр в энергетике Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее турецкий лидер сообщил, что после обнаружения в турецких территориальных водах в Черном море нового газового месторождения запасы месторождений газа в стране увеличились до 710 млрд кубометров.
В декабре Эрдоган заявил, что Турция в ближайшее время может стать глобальным центром ценообразования на газ.
При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
Колокольцев: Россия отклонила нарколиберальные инициативы ВОЗ
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Россия не дала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продвинуть «нарколиберальные инициативы», поскольку Москва против инициатив послабления мер контроля по отношению к каннабису, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Колокольцев подчеркнул, что тенденция послабления законодательства о каннабисе в некоторых странах ведет к подрыву основ международного контроля за наркотиками, передает РИА «Новости».
Глава МВД подчеркнул, что около четверти государств мира высказываются о «толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков». При этом, по его словам, Россия, как и прежде, придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли.
«Принимаемые усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив ВОЗ», – заявил Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
Он также рассказал, что МВД России перекрыло межрегиональный канал поставки марихуаны с юга России в Московский регион, изъято 260 кг запрещенных веществ, передает ТАСС.
Возбуждено пять уголовных дел (ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ), рассматривается вопрос об их соединении в одно производство. Осуществляется комплекс дальнейших мероприятий, направленных на задержание организатора противоправной деятельности.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России увеличивается число отравлений синтетическими веществами и лекарствами, вызывающими зависимость.
На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards
Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».
В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.
С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.
Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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FT оценила успешные действия генерала Суровикина на Украине
FT: Решения генерала Суровикина на Украине снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении
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Решения командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.
По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.
При этом газета указывает на большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Напомним, президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
Международный совет отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому»
Финляндия получила отказ от Международного совета из-за претензий к «Росатому»
Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой Хельсинки расторг в 2022 году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской компании, а также было принято решение, что контракт расторгнут нелегитимно, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Лихачева газете «Известия».
Он добавил, что, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», Финляндии придется строить объект на свои средства.
«Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», – добавил он.
Ранее Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви».
Ростех начал летные испытания двигателя ПД-8 для самолета SSJ NEW
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) начала летные испытания силовой установки ПД-8 для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200, сообщила пресс-служба Ростеха.
Двигатель испытывают в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Фиксируются ключевые эксплуатационные данные – частота вращения, давление, температура. Также регистрируются значения дополнительных параметров, необходимых для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации двигателя, говорится в Telegram-канале Ростеха.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала об уникальной технологии, которая будет применятся при создании и производстве линейки гражданских авиадвигателей ПД-8.
Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу при попытке проникнуть в Брянскую область
ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ при пересечении границы
Группа украинских диверсантов была ликвидирована на государственной границе при попытке прорваться в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Столкновение на границе произошло 25 декабря, четыре человека из состава диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, они пытались проникнуть в Брянскую область с Украины, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что при себе у диверсантов было иностранное оружие, в частности немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации и средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре самодельных взрывных устройства с мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее ФСБ задержала шпионивших на СБУ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области.
Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
ВСУ начали снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
Марочко: ВСУ используют для снабжения машины гуманитарных организаций
Вооруженные силы Украины (ВСУ) для снабжения частей в городе Артемовске в Донецкой народной республике используют машины с символикой международных гуманитарных организаций, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В частности, разведка зафиксировала прибытие в Артемовск трех гражданских автомобилей с иностранными номерными знаками и «логотипом известной международной гуманитарной организации», которые привезли украинским военным БПЛА, средства связи и наблюдения, оружие и боеприпасы, аккумуляторные батареи и генераторы, передает ТАСС.
Марочко добавил, что люди, сопровождавшие груз, были в гражданском, общались на русском и украинском языках, а также имели «средства бронезащиты западного образца».
Ранее в Луганске были обнаружены документы, которые подтверждают взаимодействие сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ с представителями Минобороны Украины.
Путин назначил Медведева первым заместителем президента в Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
В указе президента говорится, что в состав комиссии вошел глава МЧС Александр Куренков – взамен исключаемого Игоря Артемьева, ранее возглавлявшего ФАС, передает ТАСС.
Возглавляет комиссию Путин. Глава Минпромторга Денис Мантуров занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии, которая формируется для решения текущих вопросов.
В состав комиссии также входит глава Минобороны, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.
Производство на фабрике IKEA в Новгороде решили запустить после продажи
Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору есть возможность запустить очень быстро, власти региона проконтролируют сохранность рабочих мест, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, нет смысла закрывать предприятие, которое может хорошо работать по уже налаженной логистической схеме, также удалось сохранить кадры и сырье.
«Тут еще нужно понимать, что наш завод универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA», – передает РИА «Новости» его слова.
Он подчеркнул, что после покупки предприятия власти Новгородской области планируют наладить диалог с новым собственником.
Запад потребовал от Вучича добиться разбора баррикад в Косово за 24 часа
Послы стран Британии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии в течение 24 часов, сообщил телеканал TV Pink.
Послы направили главе страны письмо с такими требованиями, пригрозив не помешать попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру непризнанного Косова Альбину Курти, которые не исключал жертв в таком случае, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова.
СМИ: Новейший британский авианосец провел больше времени на ремонте, чем в море
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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales, введенный в эксплуатацию в декабре 2019 года, на ремонте провел больше времени, чем в море, сообщает британская газета The Times.
Газета со ссылкой на данные министерства обороны сообщила, что авианосец стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,9 млрд долларов по текущему курсу) был пришвартован, не выполняя никаких задач, он находился в море 267 дней, ремонт корабля все еще продолжается, передает ТАСС.
В августе у корабля сломался гребной винт, после чего он оказался на ремонте в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Кроме того, в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.
Газета приводит слова начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который сказал, что проблемы с авианосцем «вызывают глубокое разочарование».
HMS Prince of Wales рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.
Ранее сообщалось, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.