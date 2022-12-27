Закачка газа в хранилища ЕС подошла к рекордному уровню

Закачка газа в хранилища ЕС продолжила превышать отбор более чем в два раза

Закачка газа в подземные хранилища ЕС продолжает превышать отбор из них более чем в два раза, тем самым устанавливая рекорд для зимнего периода, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации компании, изъятия газа из ПХГ находятся на историческом минимуме для декабря. Температуры выше климатической нормы привели к заметному снижению потребления газа в Европе и падению стоимости, а эта неделя, по прогнозам, будет такой же теплой. Так, 25 декабря отбор газа составил 89 млн куб. м (минимальный показатель за все время наблюдения GIE с 2011 года), в то время как закачка в них превысила 222 млн куб. м, передает ТАСС.

В данный момент хранилища Европы заполнены на 83,1% (на 11,55 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 89,94 млрд куб. м газа. При этом снизилось и число стран ЕС, ведущих нетто-отбор газа из хранилищ.

По информации западных информагентств, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Причем, по прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий.

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