Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад

Путин объяснил особой философией различие отношений к Украине России и Запада

Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!» – заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.

Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян. «Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – сказал он, добавив, что это очень малая часть, передает РИА «Новости».

«Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет.