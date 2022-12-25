Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад

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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
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Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
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Бывший российский миллиардер заставил Азербайджан нервничать

Рубен Варданян в Нагорном Карабахе Aurora Prize/YouTube
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов публично выразил неудовольствие тем фактом, что правительство непризнанного Нагорного Карабаха возглавил российский миллиардер Рубен Варданян. Однако в реальности миллиардер этот уже не российский. Что заставило Варданяна отказаться от гражданства РФ и почему Баку так нервничает по этому поводу? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Страх можно победить лишь действием

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Подробности...

Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 4 комментария

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад

    Путин объяснил особой философией различие отношений к Украине России и Запада

    25 декабря 2022, 13:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!» – заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.

    Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян. «Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – сказал он, добавив, что это очень малая часть, передает РИА «Новости».

    «Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – подчеркнул Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет.

    Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
    		    22 декабря 2022, 19:35
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.

    «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».

    Выступление президента транслирует телеканал RT.

    Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.

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    Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
    		    22 декабря 2022, 19:24
    Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

    «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».

    Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.

    В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

    В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.

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    Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
    Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
    		   23 декабря 2022, 18:28
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»

    Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».

     

    Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».

    На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

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    Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть
    Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть

    22 декабря 2022, 20:52

    Текст: Ольга Иванова

    В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.

    «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.

    По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам.

    Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка.

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    Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
    		    22 декабря 2022, 20:07
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.

    «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.

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    Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
    Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено

    22 декабря 2022, 19:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.

    «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.

    Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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    Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ

    23 декабря 2022, 13:05

    Текст: Антон Никитин

    Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС.

    Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

    Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.

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    Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета

    22 декабря 2022, 18:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.

    На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.

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    Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет
    Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ

    22 декабря 2022, 20:39

    Текст: Вера Басилая

    Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле.

    «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.

    Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.

    «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.

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    Путин назвал ключевую задачу ОПК

    23 декабря 2022, 18:48

    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин.

    «Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС.

    Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт.

    Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу.

    Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме.

    В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле.

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    Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
    Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза

    22 декабря 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.

    Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

     

    На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».

    «Здорово», – ответила девочка.

    «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.

    Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.

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    Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами
    Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке

    22 декабря 2022, 20:14

    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС.

    «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта.

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    Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию

    22 декабря 2022, 19:28

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года.

    «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится.

    Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.

    Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

    Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он.

    Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится.

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    Путин заявил о росте оборонного потенциала страны

    22 декабря 2022, 19:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции, а украинский – сокращается, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Наши запасы – мы их тратим. Я не буду называть, сколько в день снарядов мы тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы (на Украине) скоро не останется, а у нас она только растет», – сказал глава государства.

    Президент вновь повторил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике: «Мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но мы знаем, кто и когда сколько можем сделать».

    Выступление президента транслирует телеканал «Россия 24».

    Также Путин отмечал в ходе пресс-конференции, что СВО – вынужденная и необходимая мера, и нужно быть благодарными нашим военнослужащим, действующим достойно.

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    Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами
    Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции

    22 декабря 2022, 16:41

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции

    Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС.

    Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.

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