Путин поздравил членов «Боевого братства» с 25-летием организации Путин: Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан Путин заявил, что Россия защищает интересы своих граждан 25 декабря 2022, 13:03 Текст: Валентина Григоренко

Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет, заявил президент России Владимир Путин. «Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей», – ответил Путин на вопрос о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин. «И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», – обратил внимание президент. Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. «Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!» – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России. «Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил президент России. Ранее бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может полностью завершить конфликт на Украине. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Новости СМИ2 Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С» 23 декабря 2022, 18:28

Фото: Скриншот из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал» Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости». Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр». На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1». Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Новости СМИ2 Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ 23 декабря 2022, 13:05 Текст: Антон Никитин

Указ президента Владимира Путина, которым вводятся ограничения Газпрому на покупку у совместных с OMV и Wintershall предприятий, не является ответом на введение Западом ценового «потолка», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, данное решение не связано с европейскими нововведениями, а являются ответом на действия ряда недружественных стран, передает ТАСС. Напомним, согласно президентскому указу, Газпрому была ограничена покупка газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством. Ожидается, что в скором времени глава государства подпишет указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета 22 декабря 2022, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС. На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Новости СМИ2 Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ 22 декабря 2022, 20:39 Текст: Вера Басилая

Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле. «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина. Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен. «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка. Путин назвал ключевую задачу ОПК 23 декабря 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

В 2023 году главной задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса станет обеспечение вооружением и снаряжением боевых частей, заявил президент Владимир Путин. «Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», – сказал Путин на совещании в Туле по обеспеченю ВС России, передает ТАСС. Нужно улучшать качественные характеристики выпускаемых ОПК продуктов и учитывать при этом боевой опыт. Важно налаживать обратную связь организаций ОПК с подразделениями, участвующими в СВО, пояснил президент. По его словам, специалисты и инженеры выезжают на передовую, чтобы помочь в восстановлении поврежденной техники, вернуть ее в строй, проверить ее работу. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на выполнение государственного оборонного заказа в следующем году в полном объеме. В пятницу президенту продемонстрировали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» в Туле. Новости СМИ2 Путин рассказал, что верит в Деда Мороза Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза 22 декабря 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника. Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно». «Здорово», – ответила девочка. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент. Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза. Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке 22 декабря 2022, 20:14 Текст: Елизавета Шишкова

Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС. «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта. Новости СМИ2 Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию 22 декабря 2022, 19:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится. Путин заявил о росте оборонного потенциала страны 22 декабря 2022, 19:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции, а украинский – сокращается, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Наши запасы – мы их тратим. Я не буду называть, сколько в день снарядов мы тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы (на Украине) скоро не останется, а у нас она только растет», – сказал глава государства. Президент вновь повторил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике: «Мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но мы знаем, кто и когда сколько можем сделать». Выступление президента транслирует телеканал «Россия 24». Также Путин отмечал в ходе пресс-конференции, что СВО – вынужденная и необходимая мера, и нужно быть благодарными нашим военнослужащим, действующим достойно. Новости СМИ2 Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции 22 декабря 2022, 16:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС. Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.