Драги назвал Путина единственным способным завершить конфликт на Украине

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Борисов предложил Лукашенко создать белорусский модуль для Российской орбитальной станции
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Драги назвал Путина единственным способным завершить конфликт на Украине
Бывший премьер Италии Драги заявил, что только Путин может завершить конфликт на Украине
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Только президент России Владимир Путин может полностью завершить конфликт на Украине, заявил бывший премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera.
Он отметил, что сейчас перспективы мира трудны, однако за последнее время произошли некоторые изменения, в частности значительно более открытыми стали каналы коммуникации. Кроме того, отметил Драги, в построении переговоров стал больше участвовать также и Китай, передает РИА «Новости».
При этом положить конец конфликту может только Путин, считает Драги. Он напомнил, что Италия оказывала всестороннюю поддержку Киеву вместе с союзниками по G7, ЕС и НАТО, несмотря на существовавшие раньше тесные связи между Москвой и Римом.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит поставлять Украине оружие.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
В МИД ответили китайской идиомой на заявление США про оружие из КНДР для «Вагнера»
Захарова ответила китайской идиомой на заявление США об оружии из КНДР для «Вагнера»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы поставках оружия из КНДР группе «Вагнер» китайской идиомой «Чудак толкует сон».
«Коротко и дипломатично: «Чудак толкует сон», – написала она в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о том, что Блинкен заявил, что США тесно синхронизированы с Республикой Корея и с Японией в подходе к КНДР и продолжают предпринимать действия для укрепления оборонительных и сдерживающих потенциалов, включая еще более тесное сотрудничество с Японией и Кореей на учениях.
Госсекретарь добавил, что приедет в Китай в начале следующего года, чтобы обсудить «попытки убедить Северную Корею действовать в другом направлении», передает РИА «Новости».
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
Кроме того, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер».
В пятницу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие.
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Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя, как Украина», – цитирует его Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер заметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Французов возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
Читателей Le Figaro возмутила «сенсация» о непричастности России к терактам на «Северных потоках»
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Американские СМИ преподнесли как сенсацию сообщение о том, что, по словам европейских чиновников, доказательств причастности России к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» не обнаружено. Читателей французской Le Figaro эта новость поразила.
Американская The Washington Post в среду опубликовала неофициальные результаты расследования, которое провели западные страны. Из них и следует, что нет никаких доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках».
Читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду за некую сенсацию. Так, один из комментаторов назвал очевидным, что некоторые детали этой истории, компрометирующие Запад, скрыть становится невозможно, передает канал «360».
Другой отметил, что невиновность России была очевидной с самого начала.
Еще один комментатор обратил внимание на то, что США изначально выступали против газопроводов и постоянно повторяли это, поэтому ответ на вопрос, кто мог саботировать «Северные потоки», напрашивается сам собой.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите российского исключительно по территории Украины. При этом само событие никто не расследует, подчеркивал глава государства.
Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты
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Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.
Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.
В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.
Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.
Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.
В США предположили, в честь кого назвали «Сармат»
Читатели NYT предположили, что на Западе «Сармат» назвали «Сатаной-2» в честь Байдена
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Читатели The New York Post активно обсуждают статью, в которой описываются технические характеристики ракетного комплекса РС-28 «Сармат», получившего на Западе название «Сатана-2».
Так, комментатор Jim Leymone с иронией назвал «успокаивающей» информацией пункт о том, что в одной ракете есть 15 боеголовок. «Может, стоит обуздать огромное эго «героя момента» [президента Украины Владимира] Зеленского и остановить этот конфликт до того, как он выйдет из-под контроля?» – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь IRISH в свою очередь подчеркнул, что у России такие же права защищать себя, как и у других стран, и призвал не разжигать паранойю.
«Ну и ну! Путин назвал российское ядерное оружие в честь сонного Джо», – пошутил Stuart Levine.
«У Путина есть адрес дома Байдена в Дэлавере?» – с иронией спросил Mark Werner.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в мире нет и в ближайшие десятилетия не будет систем противоракетной обороны, способных противодействовать межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».
Байден не смог подписать готовый бюджет США на 2023 год
Байден продлил временное финансирование правительства США, хотя Конгресс уже принял проект полноценного бюджета
Хотя Конгресс США принял проект бюджета страны на 2023 финансовый год, глава американского государства Джо Байден не смог его подписать.
В пятницу Палата представителей утвердила одобренный Сенатом проект бюджета объемом около 1,7 трлн долларов. Документ должен подписать президент США, но этого нельзя делать в тот же день, в который проект утвержден Конгрессом, должно пройти определенное время, передает ТАСС.
В связи с этим Байден не смог подписать готовый проект бюджета. Ему пришлось продлить временное финансирование правительства до 30 декабря. Соответствующую инициативу также утвердил Конгресс.
Накануне Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. В пятницу Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в грузинском банке
СМИ: Россияне пожаловались на массовое закрытие своих счетов в Bank of Georgia
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Россияне стали массово получать сообщения о предстоящем скором закрытии своих счетов в Bank Of Georgia, сообщили местные СМИ.
Десятки россиян столкнулись с закрытием счетов в одном из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia. Карты пока работают, но на вывод средств с них банк дает пять дней, пишет РБК со ссылкой на Paper Kartuli.
В банке подтвердили случаи закрытия счетов, но отказались объяснить причину, сославшись на свою внутреннюю политику.
Издание приводит скриншот переписки клиента со службой поддержки, в котором сотрудник объясняет закрытие счета «внутренней политикой банка».
О том, что Bank of Georgia начал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии, написал в своем Telegram и проживающий в Грузии российский блогер Николай Левшиц.
Он насчитал 36 таких случаев за двое суток. Речь идет о счетах, открытых от трех месяцев до четырех лет назад, написал он, добавив, что банк дает на закрытие от двух до пяти дней, но причину такого решения не объясняет.
Позже он написал, что блокировка счетов «Bank of Georgia» иностранным гражданам в текущую неделю подтверждается уже в более чем в 100 случаев.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
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Водителя в Египте обвинили в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Sada el-Balad сообщил о предъявлении водителю в Египте обвинения в изнасиловании дипломата миссии ЕС
Прокуратура центра Каира предъявила египтянину, который работал водителем, обвинение в изнасиловании дипломата миссии ЕС, сообщают СМИ.
Сообщается, что мужчина изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза в Каире в центральном районе Замалек, угрожая ей. При этом, как следует из обвинения, в другом центральном районе Каср-ан-Нил этот же мужчина домогался до итальянки, преподавательницы танцев. Крики итальянки привлекли внимание окружающих, которые задержали насильника до прибытия полиции. По законам Египта, мужчине грозит от семи до 15 лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sada el-Balad.
В 2017 году ливанский таксист изнасиловал и задушил сотрудницу британского посольства 30-летнюю Ребекку Дайкс в Бейруте. Он заявил, что сделал это, так как «посчитал ее симпатичной, к тому же она была в короткой юбке».
Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
Предложение Кларксона забросать Маркл экскрементами вызвало скандал в Британии
Sun извинилась за публикацию предложения Джереми Кларксона забросать герцогиню Сассекскую экскрементами
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Газета Sun извинилась перед читателями за публикацию статьи популярного британского телеведущего Джереми Кларксона, который является колумнистом таблоида. Кларксон написал статью о Меган Маркл, жене британского принца Гарри.
В статье Кларксон предложил провести Маркл голой по улицам всех британских городков, чтобы люди кричали ей: «Позор», – и кидались в нее экскрементами. По словам 62-летнего ведущего Top Gear все его ровесники «думают так же», передает ТАСС.
Как отмечает Sun, статья Кларксона вызвала бурную реакцию читателей. Его статья привела к многочисленным жалобам в IPSO – британскую независимую организацию по соблюдению стандартов в прессе. Подчеркивается, что «колумнисты высказывают свое мнение», но в Sun «как издатели» осознают, что «свобода выражения предполагает ответственность». Статью удалили с сайта и из архивов.
Сам Кларксон в Twitter признал «неловкой» отсылку к сцене из сериала «Игра престолов». По его словам, отсылку многие «плохо восприняли». Кларксон заверил, что «в ужасе от того, что причинил столько боли», и обещал быть впредь более осторожным.
IPSO сообщила 20 декабря, что получила более 17,5 тыс. жалоб из-за этой колонки, что стало рекордом в истории ведомства. Телеведущий сам попросил снять статью с сайта. Статья была опубликована после показа на Netflix документального фильма, в котором принц Гарри и его жена рассказывают о сложностях, с которыми они столкнулись во время жизни в Великобритании.
Напомним, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали ряд сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (не Елизавета II) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.
МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
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Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.
По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».
Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.
Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.
По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».
Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
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Воевавший за ВСУ режиссер «Квартала 95» погиб под Артемовском
RT: Воевавший на стороне ВСУ режиссер студии «Квартал 95» Бобало погиб под Артемовском
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Режиссер студии «Квартал 95» Олег Бобало, поступивший добровольцем на службу в вооруженных силах Украины, ликвидирован под Артемовском (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В одном из фильмов Бобало снимался Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, а также первая леди Украины Елена Зеленская.
Эту информацию подтверждает жена режиссера Анна Яремчук. На своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) она написала, что «по справедливости» ее муж должен был снимать кино и быть востребованным в своей области, а вместо этого у них дома «стоял автомат и куча военных «ништячков», которые передавала мама из Америки», пишет «Коммерсант».
Накануне помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в районе Артемовска идут напряженные бои, но Киев понимает необходимость сдать город.
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