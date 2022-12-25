Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам

Силуанов: Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения

Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, сказал глава Минфина России Антон Силуанов.

«Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет», – передает РИА «Новости» слова Силуанова в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о деталях российского ответа на введении потолка цен на российскую нефть.

Министр также добавил, что Россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти. «Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже», – пояснил он.

«Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны – мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться», – подчеркнул Силуанов.

По его словам, Минфин России надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов.

«Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки (активов) как с одной стороны, так и с другой стороны», – сказал глава Минфина России.

«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», – добавил он.

Силуанов отметил также, что все обязательства бюджета России будут выполнены, несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках.

«Задача Минфина и задача правительства заключается в том, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкционные ограничения, колебания цен на мировых рынках наши все обязательства, которые мы запланировали в бюджете, были выполнены, так это и будет. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, как эти ограничения скажутся (на бюджете), то никак не скажутся. Наши все обязательства мы выполним», – сказал он, отвечая на вопрос о том, как изменятся поступления в бюджет от введения потолка на цену на российскую нефть.

«Мы в последнее время вели всегда достаточно ответственную финансовую политику и старались захеджироваться от ценовых колебаний на сырьевые товары», – добавил он.

Как отметил министр, для этого было введено бюджетное правило, которое ограничивает использование нефтегазовых бюджетных доходов на расходы. «Это позволяло проводить взвешенную политику с минимальными дефицитами, а где-то с профицитами, накапливать резервы в Фонде национального благосостояния, которые сегодня помогают нам преодолевать все сложности, с которыми мы сталкиваемся в условиях ограничений», – пояснил он.

Силуанов также добавил, что такая политика продолжится и дальше. «Бюджет принят на 3 года. Бюджет принят с учетом бюджетных правил», – заметил он.

Кроме того, он добавил, что «наша задача заключается в том, чтобы сделать из бюджета тот инструмент финансовой независимости с одной стороны, а с другой стороны – это инструмент, который финансирует те расходы, те наши плановые обязательства, которые мы предусматриваем на ближайшие 3 года». «Финансовая устойчивость и независимость – это наши принципы нашей деятельности», – отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.