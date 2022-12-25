На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году

Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.

Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».

Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.

Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.