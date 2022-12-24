Французский политик назвал поездку Зеленского в США предвестником мировой войны

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его встреча с главой США Джо Байденом может предвещать третью мировую войну, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, приезд Зеленского в Вашингтон – великий альянс для третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

Филиппо считает, что мировой конфликт нужен главамУкраины и США для «приумножения» собственной славы, а также для уничтожения Европы и сохранения гегемонии доллара.

Он призвал «разоблачить этот обман сумасшедших» и искать мира в свободной стране.

Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в Вашингтоне пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу. Между тем американские СМИ писали, что Байден и Зеленский разошлись во взглядах на будущее украинского государства.