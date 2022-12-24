Американские СМИ заметили разрыв в отношениях США и Украины

WP: Поездка Зеленского в Вашингтон закончилась разрывом между двумя союзниками – США и Украиной

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне разошлись во взглядах на будущее украинского государства, пишут американские СМИ.

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом, который, похоже, закончился «разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта».

Игнатиус отметил, что в ходе выступления Зеленский употребил словосочетание «абсолютная победа» в конфликте 11 раз, а Байден не использовал его ни разу. В WP считают, что американский лидер сопротивляется риторике «тотальной победы» Украины, вместо этого продолжая обещать помощь Киеву.

При этом Байден сказал, что предоставление Украине по требованию Зеленского чрезмерно мощного оружия может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.

Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности, заключил автор публикации.

Ранее источники Washington Post сообщили, что Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.