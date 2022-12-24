Кузбасские власти просили проверить информацию о секте в приюте, где произошел пожар

В октябре 2021 года кузбасское министерство социальной защиты требовало проверить сообщения о секте в приюте Кемерово, где во время пожара погибли 22 человека, сообщила глава ведомства Елена Федюнина.

Организация, открывшая приют, носит название «Доброе дело», в открытых источниках в октябре 2021 года появились данные о нарушении в приюте прав граждан, сказала Федюнина, передает РИА «Новости».

Согласно этой информации, в здании приюта расположилась секта, которая отбирает документы и банковские карты у постояльцев. Ведомство направило данные в Следственный комитет, прокуратуру Кемеровской области, региональное ГУ МВД с просьбами провести проверку.

В ноябре СК ответил, что сигнал о нарушении перенаправлен в Следственный отдел по Заводскому району.

Напомним, уголовное дело по факту происшествия завели по трем статьям, количество погибших увеличилось до 22. Власти сообщали, что, по предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.

Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю из Кемерова.