В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями

В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий. По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».

Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.

Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.

Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.

Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.