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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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21:02
собственная новость
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий. По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег
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Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда.
На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано.
Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли.
«От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео.
Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду.
Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Путину показали производство ЗРК «Панцирь-С» в Туле
Путину продемонстрировали производство ЗРК «Панцирь-С»
Президенту Владимиру Путину показали производство боевых машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-С» и «Панцирь-С1» на тульском машиностроительном заводе «Щегловский вал»
Президент России прибыл на предприятие оборонно-промышленного комплекса «Щегловский вал» в Туле, там пройдет совещание по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в спецоперации, передает РИА «Новости».
Путину показали также производство противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» на базе автомашин «Тигр».
На заводе ведется выпуск ЗРК «Панцирь-С», «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок», станции обнаружения целей из состава БМ «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
МИД посоветовал новому послу США не вмешиваться во внутренние дела России
Москва посоветовала новому послу США Трейси не вмешиваться в свои внутренние дела
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Москва порекомендовала утвержденной послом США в России Линн Трейси не вмешиваться в свои внутренние дела под эгидой «работы с гражданским обществом», заявил директор департамента Северной Америки министерства иностранных дел Александр Дарчиев.
По его словам, Трейси советуют учесть ошибочный подход ее предшественника, который, едва поступив на службу, начал усердную работу по внедрению во внутренние дела России под эгидой «работы с гражданским обществом», что незамедлительно привело посла к увольнению, передает ТАСС.
Дарчиев отметил, что утвержденная Линн Трейси уже успела «много чего наговорить». По этой причине она сама себя лишила права на ошибку. «Выступать перед законодателями в ином ключе, чем «что изволите», объективно невозможно», – резюмировал дипломат.
Двумя днями ранее Сенат Конгресса США назначил Линн Трейси новым послом США в России. Она станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. Россия одобрила кандидатуру Трейси.
В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
В Ростове арестованы два подозреваемых в госизмене и шпионаже
Суд в Ростове арестовал двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже человек
Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на два месяца, сообщили в УФСБ по региону.
По данным представителя ведомства, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных. А гражданин Украины Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений российских военных, передает ТАСС.
В пятницу в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в трех регионах России
В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили в ФСБ России.
Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, передает ТАСС.
Подозреваемые заключены под стражу.
В ФСБ сообщили, что в агентурную группу СБУ входили россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев, занимавшиеся подготовкой и проведением терактов и диверсий на российской территории.
Стрелков, активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», являлся лидером группы. В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, он выехал на Украину, там его завербовала СБУ. Он привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.
Установлено, что данные лица в рамках выполнения задания СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий, их целями были социально значимые объекты и инфраструктура Перми. Кроме того, они оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Кроме того, в Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. Качину 35 лет, он гражданин России. Он осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Подчеркивается, что Качин осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен российский и украинский гражданин Владислав Пономарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Пономарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.
Ранее на этой неделе российского гражданина Фируза Дадобоева обвинили в государственной измене, его поместили под арест в следственный изолятор «Лефортово».
Кремль заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Песков добавил, что любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, передает РИА «Новости».
Накануне Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он отмечал также, что Россия практически полностью уничтожила на Украине все советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
На Украине депутата Госдумы России и певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам колонии, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается о безоговорочных доказательствах вины депутата и артиста Дениса Майданова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой республик, а затем проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
Ранее суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который передавал информацию об украинских войсках, а также вывесил российский флаг.
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