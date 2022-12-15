Эксперт: Запад ведет незримую бактериологическую войну против своих противников

В лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия. Его проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин, комментируя первое заседание совета ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

«Побочным эффектом от работы американских биолабораторий на территориях стран бывшего СССР, вероятно, стал рост числа вспышек различных заболеваний. Их у нас отмечено на порядок больше за последние лет 15-20, это как раз произошло в тот период, когда эти объекты появились на территории СНГ и других стран постсоветского пространства», – говорит микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.

В этом году достоянием гласности стал тот факт, что в октябре 2019 года на Украине компания Metabiota выполняла заказ Пентагона на испытания коронавируса, напомнил микробиолог. «Причем, выяснилось и то, что заказ обошелся в 26 млн долларов, а главное: интересы компании лоббировал сын американского президента Хантер Байден», – отметил Никулин. Он не исключает, что деятельность Metabiota связана с пандемией COVID-19, вспыхнувшей в мире несколькими месяцами позже.

«Думаю, что угрозы, исходящие от подобных американских лабораторий, и стали одной из главных тем на заседании в Петербурге. Я сам летом 2019 года делал специальный доклад на эту тему на сессии антитеррористического комитета при ОДКБ. До тех пор наши ближайшие партнеры, как Казахстан и Армения, не хотели ничего слушать по этому поводу. Но потом дело сдвинулось с мертвой точки, и партнеры начали учитывать наши опасения», – делится собеседник.

По его словам, после заседания комитета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал закрыть американскую референс-лабораторию, расположенную в Алма-Ате. «Впрочем, через какое-то время американцы вернулись там к работе. Согласно заключенному между казахами и американцами соглашению, территория, на которой была расположена лаборатория, пользовалась временной автономией и контролировалась США», – рассказал Никулин. Именно по этой причине казахским властям так и не удалось закрыть лабораторию, объясняет микробиолог.

Похожая история была в Грузии и Армении: часть биолабораторий были действительно закрыты под нажимом России, другие – переподчинены местным министерствам здравоохранения. Однако в целом борьба с американскими биолабораториями, созданными в бывших союзных республиках, не завершена до сих пор, говорит эксперт. «Коллективный Запад, в том числе и с помощью таких лабораторий, начал незримую бактериологическую войну против тех стран, которые он причисляет к своим геополитическим противникам», – считает Никулин.

В четверг в Петербурге состоялось первое заседание Координационного совета уполномоченных органов государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте организации. Участие в создании совета и первом его заседании приняли представители всех государств-членов ОДКБ. Председателем совета выбрана глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Совет был создан по решению Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ осенью 2021 года. Цель структуры – координация сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, создание надежной системы обеспечения биологической безопасности. Участники заседания обсудили планы совместного реагирования на биологические угрозы, а также вопросы укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе и в бывших союзных республиках – на Украине, в Казахстане, Грузии и Армении. Там работают исключительно американцы, а финансирует их Пентагон. На Украине было создано 15 лабораторий, они возникли во времена правления Виктора Ющенко – в 2005 году. Как сообщало киевское издание «Страна.ua», тогда Минобороны США и Минздрав Украины заключили по этому поводу соглашение о сотрудничестве.