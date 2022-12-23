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В Киеве до весны троллейбусы и трамваи решили заменить автобусами
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Троллейбусы и трамваи в столице Украины не будут выходить на маршруты до весны 2023 года, вместо них выпустят автобусы, сообщает украинское издание «Страна».
По словам замглавы Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева, весь электротранспорт решили заменить до восстановления полноценного энергоснабжения. Это решили сделать, так как зимой нагрузка на энергосистему лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на СМИ.
Ранее сообщалось, что из-за проблем в энергосистеме в украинской столице применены аварийные графики отключения света.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
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В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
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Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
Сенат США проголосовал за передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая позволит конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.
Поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Она предусматривает конфискацию и продажу активов российских бизнесменов для их передачи в пользу Украины в качестве гуманитарной и военной помощи, передает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на собственность США в России стали искать управу.
Постпред Украины при ООН взбесил американцев
Украинский постпред при ООН Кислица вызвал гнев американцев в соцсетях
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Пользователи Twitter возмутились сообщением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который опубликовал изображение флага США в желто-голубых тонах.
Кислица заменил бело-красные полосы флага США желто-голубыми, а белые звезды на синем фоне – желтыми на голубом. Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в России) из США возмутились таким решением, передает РИА «Новости».
Кислице указали, что американский флаг «не просто так красного, белого и синего цветов» и посоветовали «держать поганые цвета подальше». Десятки пользователей обвинили Кислицу в неуважении к американскому флагу и даже в осквернении флага. Также ему предложили заменить звезды украинскими тризубами, но другой пользователь счел, что больше подошли бы «маленькие желтые свастики». Предлагался и вариант со знаками доллара вместо звездочек.
После того, как публикацию Кислицы прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, дипломат решил еще раз опубликовать изображение. Однако в этот раз последовал совету читателя и вместо звезд разместил украинские тризубы, и не 50, а 43. Однако это вызвало лишь новую волну гнева.
Напомним, Захарова заявила: «Это американский флаг, раскрашенный в цвет украинского, или украинский флаг, сшитый по образу и подобию американского?». По мнению дипломата, так украинская сторона выразила свое отношение к своему суверенитету, независимости, к своему национальному государству.
Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине
Запад наращивает военную помощь Украине, с начала спецоперации Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Также, по словам Герасимова, Запад передал Украине около тысячи боевых бронированных машин, не менее 800 бронеавтомобилей, до 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5,3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов и не менее пяти тысяч беспилотников различного назначения, сообщает ТАСС.
Он также указал на то, что наибольший вклад в поставку вооружения на Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
Россия потребовала от США признать «реалии на земле» на Украине
Глава департамента МИДа Дарчиев объявил признание «реалий на земле» на Украине условием обсуждения гарантий безопасности
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Переговоры о гарантиях безопасности могут состояться только при условии, что определенные Россией реалии на земле на Украине будут признаны, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев назвал ряд условий для «сколь-нибудь серьезных переговоров» о гарантиях безопасности «в привязке к Украине и Евро-Атлантике». Он потребовал прекратить «накачивать режим Зеленского оружием и финансами», вывести с Украины «американских и натовских военнослужащих/наемников/инструкторов» и «признать определенные нами реалии на земле». Как заявили в МИДе, «мяч сейчас на американской стороне поля». передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что Россия еще до спецоперации на Украине предлагала проекты документов о гарантиях безопасности, но в ответ «услышала категорическое высокомерное «нет». Выяснилось, что «под прикрытием сладкоголосых заверений» о «приверженности Минским соглашениям» проводилось перевооружение украинских войск, «концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса», сказал он. Дарчиев подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой, предотвратившей «геноцид русских на бывших украинских территориях».
При этом он выразил надежду, что США «не доведут дело до прямого столкновения» с Россией. Дарчиев отметил, что таком случае «разрыв дипотношений может стать реальностью». Сейчас Москва не планирует «разрывать их инициативно», но и провокаций «не потерпит», сказал дипломат.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
США объяснили свое понимание «справедливого и устойчивого» мира на Украине
Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине и похвалил предложения Зеленского
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Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.
По версии США, установленный на Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».
Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.
«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – заявил глава Госдепа.
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации на Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться. Украинский план «мирного урегулирования», в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Глава Генштаба назвал число пораженных критических объектов на Украине
Глава Генштаба ВС России Герасимов назвал число пораженных критических объектов на Украине
Российские военные за все время спецоперации поразили свыше 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине, это позволило снизить потенциал украинской армии, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
Поражение таких критических объектов позволило снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу украинского ВПК и затруднить военные перевозки, сообщил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает ТАСС.
В начале декабря Минобороны сообщало о поражении системы военного управления ВСУ, объектов оборонного комплекса и объектов энергетики страны. Это позволило прекратить выпуск вооружения на части предприятий, нарушить железнодорожные перевозки техники.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
WSJ назвала возможный срок подготовки Киевом плана «мирного урегулирования»
WSJ сообщила о возможном обнародовании Киевом плана «мирного урегулирования» в феврале
Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования», сообщили американские и европейские источники.
План могут представить в феврале, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участниками саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов. При этом, по его словам, никакого «Минска–3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в трех регионах России
В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили в ФСБ России.
Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, передает ТАСС.
Подозреваемые заключены под стражу.
В ФСБ сообщили, что в агентурную группу СБУ входили россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев, занимавшиеся подготовкой и проведением терактов и диверсий на российской территории.
Стрелков, активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», являлся лидером группы. В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, он выехал на Украину, там его завербовала СБУ. Он привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.
Установлено, что данные лица в рамках выполнения задания СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий, их целями были социально значимые объекты и инфраструктура Перми. Кроме того, они оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Кроме того, в Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. Качину 35 лет, он гражданин России. Он осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Подчеркивается, что Качин осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен российский и украинский гражданин Владислав Пономарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Пономарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.
Ранее на этой неделе российского гражданина Фируза Дадобоева обвинили в государственной измене, его поместили под арест в следственный изолятор «Лефортово».
ВСУ оборудовали огневые точки на крышах домов в Артемовске
Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов в Артемовске
Дислоцированные в Артемовске (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике подразделения ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
По словам Марочко, ВСУ готовятся к ведению боевых действий в городских условиях, а в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК ВСУ оборудуют на крышах высотных зданий, приводит его слова ТАСС.
Кроме того, ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Помимо этого, осуществляется подвоз продуктов питания и боеприпасов.
Ранее Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении, отметил эксперт.
Кремль заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Песков добавил, что любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, передает РИА «Новости».
Накануне Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он отмечал также, что Россия практически полностью уничтожила на Украине все советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО.