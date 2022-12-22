Путин: 18 млн человек стали участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей»

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что участниками проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 18 млн человек.

«За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже хорошо в стране платформу «Россия – страна возможностей». Ее проекты и конкурсы открывают серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД

«Сам для себя обнаружил, что 18 млн уже стали ее участниками. Если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 млн – это почти половина. Это впечатляет, честно говоря. Причем независимо от того, где эти люди живут – в большом городе или в районном центре, сказал Путин.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель комиссии Госсовета РФ по реализации молодежной политики в России, победитель конкурса «Лидеры России» платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Артюхов отметил, что конкурсы платформы – это реальная возможность для любого молодого человека заявить о себе.

«Еще 10 лет назад на одном из ведущих мест была проблема отсутствия для молодежи социальных лифтов. Кадровый существовал только на бумаге. Благодаря запуску платформы «Россия – страна возможностей» ситуация в корне поменялась. Сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, доступных каждому жителю России», – подчеркнул он.

Артюхов сделал акцент на флагманском конкурсе платформы «Лидеры России», уточнив, что в нем принимает участие и множество иностранных граждан: «Участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей» уже приняли около 18 миллионов россиян из всех регионов, в одних только «Лидерах России» за 4 года платформы – почти миллион. Мой коллега, Василий Орлов, глава Амурской области, и я сам, мы участники проекта «Лидеры России». Отдельно отмечу, что в конкурсе принимает участие много иностранных граждан. При Вашей поддержке был запущен международный трек «Лидеров России» – и огромный интерес к нему у иностранцев, у наших соотечественников за рубежом. Участвовали люди из 150 стран».

Он также отметил важность расширения возможностей для путешествий российской молодежи: «Как показала практика, лучше всего чувство общности у молодых людей формируют поездки по своей стране. У них есть большой запрос на познавательные путешествия, они хотят глубоко узнать Россию и ее историю. При этом каждый третий, к сожалению, ни разу не был за пределами своего родного региона. Кардинально новые возможности для поездок по России открыл проект «Больше, чем путешествие». Он работает чуть больше года. И уже более 85 тысяч молодых ребят благодаря своей активной позиции получили возможность открыть для себя знаковые для нашей страны места. Это плато Путорана, озеро Байкал, Куршская коса, Курильские острова и многие другие. К нам, в Арктику, на Ямал, ребята тоже приезжали уже ни раз».