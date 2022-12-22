Депутаты «новой волны» рассказали о законопроектах для молодежи и детей

В скором времени в школах и колледжах развернется работа по созданию отделений «Движения первых», также пройдут тематические и профессиональные конкурсы, обучающие программы для педагогов, заявил депутат Госдумы «новой волны», глава комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Десятки проектов будут презентованы в первые месяцы следующего года и откроют Движение для миллионов школьников и студентов нашей страны», – приводятся слова Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что при участии депутата в Госдуму внесен законопроект об отмене 13% налога НДФЛ при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов. Метелев выступил с инициативой закрепить три новые воспитательные меры в Уголовном кодексе для трудных подростков, которые помогут им социализироваться.

Как руководитель платформы ДОБРО.РФ и Ассоциации волонтерских центров Метелев знает проблемы и интересы добровольческого движения изнутри. Парламентарий является соавтором законопроекта, направленного на поддержку студенческих спортклубов. Инициатива позволит создать такие клубы для студенческой молодежи там, где они до сих пор не были созданы или были созданы на общественных началах.

Большое внимание депутаты уделяют вопросам трудоустройства молодежи до 18 лет. Метелев совместно членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с Екатериной Стенякиной, членом комитета Госдумы по охране здоровья Юлией Дрожжиной, первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре Денисом Майдановым и заместителем председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаилом Киселевым внесли в Госдуму законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова регулярно проводит встречи с молодежью для обсуждения актуальных проблем, с которыми они сталкиваются. Так, Лантратова выступила с инициативой интегрировать работу поисковых движений с участием молодежи в официальную образовательную систему, а также инициировать награждение участников таких движений на федеральном или региональном уровне.

Депутат последовательно защищает российскую молодежь от негативного влияния и ведет два проекта по цифровой безопасности – «Дети в интернете» и «Онлайн каникулы». Лантратова вошла в число депутатской группы, которая внесла в Госдуму законопроект о профилактике травли в школах, и предложила ввести в школах начальную военную подготовку, что было поддержано Министерством просвещения.

«Теперь через «Движение первых» будет еще легче выстроить диалог с молодежью, оперативно получать срез их мнений относительно какой-либо проблемы. У «Движения первых» большие перспективы. Эти ребята знают чего хотят. Это наши дети. Мы ответственны за них, а они за будущее нашей страны», – сказала Лантратова.