Жены участников СВО сообщили о поступлении федеральных выплат

Жительница поселка Кунашак в Челябинской области Лариса проводила сына, мужа и зятя, которые отправились для участия в специальной военной операции, все выплаты она получила в срок.

«Специальная военная операция коснулась нас еще до начала мобилизации, в августе этого года, когда добровольцем туда ушел наш зять. Потом и муж, и сын собрались. Сын сказал мне: «Мама, как я могу оставаться дома, когда все мои друзья туда ушли, как я им в глаза потом буду смотреть?» Так и собрались оба, добровольцами», – рассказала Лариса в беседе с местной газетой «Знамя труда».

Она добавила, что оба были на боевом слаживании чуть больше месяца, сейчас уже направлены «за ленту».

Собеседница указала, что все федеральные выплаты поступили в срок, и пояснила, что все матери, сестры, жены мобилизованных находятся в тесном контакте и подбадривают друг друга.

Жительница Московской области Наталья, супруга мобилизованного Михаила, сообщила, что семья получает региональную выплату на 200 тыс. рублей. Она уточнила, что мужчина более двух месяцев находится в зоне СВО.

«Меня пригласили работать в Центр поддержки мобилизованных, чтобы помочь всем семьям чувствовать себя под защитой. Мы получили региональную выплату в 200 тыс. рублей», – сказала Фаттахова в разговоре с «Радио 1».

Она добавила, что мобилизованные также получили денежное довольствие на сумму 195 тыс. рублей.

Супруга мобилизованного в Вологодской области Нина рассказала, что ее муж получил документы на выплаты еще в военкомате. «Ему озвучили, что выплата придет мне на карту, потому что он указал меня получателем. Сказал, 14 дней. Но деньги поступили на седьмой-восьмой день. Каждый месяц получаю ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей, тоже оформлена на меня. Все деньги от региона, которые были озвучены, они все поступают», – поделилась она.

Интервью с ней опубликовано в паблике «Вологодская область ВКонтакте». Нина указала, что регулярно ей пишут волонтерские организации, предлагают помощь, также соцзащита выходит на связь. «Чувствуется, что мы не остались один на один с этой ситуацией, которая произошла с нашими семьями», – заключила она.